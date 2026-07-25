Der SailGP macht dieses Wochenende Halt in Grossbritannien. Die Rennen in Portsmouth am Samstag und Sonntag kannst du bei blue Zoom live miterleben.

Die SailGP-Teams kämpfen an diesem Wochenende um den Sieg in Portsmouth.

Portsmouth ist die achte Station der SailGP-Saison 2026 und bildet den Auftakt einer Europa-Tour, die anschliessend nach Sassnitz (Deutschland), Valencia (Spanien) und nach Genf in die Schweiz führt.

13 internationale Teams, darunter das Schweizer Boot mit Steuermann Sébastian Schneiter, treten in F50-Katamaranen gegeneinander an, erreichen dabei Geschwindigkeiten von über 100 km/h und locken zahlreiche Fans an. Am Wochenende werden auf dem Southsea Common bis zu 20'000 Zuschauer erwartet.

Für die Rennen im Solent vor Portsmouth kommt ein Gruppenformat zum Einsatz, um auf der kompakten Rennstrecke spannende Wettkämpfe zu gewährleisten. Die Flotte wird dafür in zwei Gruppen aufgeteilt, die erzielten Punkte werden anschliessend zusammengeführt.

Gruppe A: Spanien, Australien, Neuseeland, Kanada, Italien, Dänemark, Brasilien

Gruppe B: Schweden, Schweiz, USA, Deutschland, Frankreich, Grossbritannien

Alle Rennen im Free-TV auf blue Zoom

Die Rennen in Portsmouth kannst du auf blue Zoom oder blue News am Samstag und Sonntag jeweils ab 17.30 Uhr live mitverfolgen.

Live Segeln: Great Britain SailGP - Renntag 1 25.07. 15:25 - 17:10 ∙ blue Sport Live ∙ Live Segeln: Great Britain SailGP - Renntag 1 Live auf

Live Segeln: Great Britain SailGP - Renntag 2 26.07. 15:25 - 17:10 ∙ blue Sport Live ∙ Live Segeln: Great Britain SailGP - Renntag 2 Live auf

Daten & Austragungsorte 2026 17. & 18. Januar | Race #1 | Perth

14. & 15. Februar | Race #2 | Auckland

28. Februar & 1. März | Race #3 | Sydney

11. & 12. April | Race #4 | Rio de Janeiro

9. & 10. Mai | Race #5 | Bermuda

30. & 31. Mai | Race #6 | New York

21. & 21. Juni | Race #7 | Halifax

25. & 26. Juli | Race #8 | Portsmouth

22. & 23. August | Race #9 | Sassnitz

5. & 6. September | Race #10 | Valencia

19. & 20. September | Race #11 | Genf

21. & 22. November | Race #12 | Dubai

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