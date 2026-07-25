20'000 Zuschauer erwartet
Segelspektakel auf blue Zoom: Der SailGP gastiert in Portsmouth
Die SailGP-Teams kämpfen an diesem Wochenende um den Sieg in Portsmouth.
EPA AAP
Der SailGP macht dieses Wochenende Halt in Grossbritannien. Die Rennen in Portsmouth am Samstag und Sonntag kannst du bei blue Zoom live miterleben.
Portsmouth ist die achte Station der SailGP-Saison 2026 und bildet den Auftakt einer Europa-Tour, die anschliessend nach Sassnitz (Deutschland), Valencia (Spanien) und nach Genf in die Schweiz führt.
13 internationale Teams, darunter das Schweizer Boot mit Steuermann Sébastian Schneiter, treten in F50-Katamaranen gegeneinander an, erreichen dabei Geschwindigkeiten von über 100 km/h und locken zahlreiche Fans an. Am Wochenende werden auf dem Southsea Common bis zu 20'000 Zuschauer erwartet.
Für die Rennen im Solent vor Portsmouth kommt ein Gruppenformat zum Einsatz, um auf der kompakten Rennstrecke spannende Wettkämpfe zu gewährleisten. Die Flotte wird dafür in zwei Gruppen aufgeteilt, die erzielten Punkte werden anschliessend zusammengeführt.
Gruppe A: Spanien, Australien, Neuseeland, Kanada, Italien, Dänemark, Brasilien
Gruppe B: Schweden, Schweiz, USA, Deutschland, Frankreich, Grossbritannien
Alle Rennen im Free-TV auf blue Zoom
Die Rennen in Portsmouth kannst du auf blue Zoom oder blue News am Samstag und Sonntag jeweils ab 17.30 Uhr live mitverfolgen.
Live Segeln: Great Britain SailGP - Renntag 1
Live auf
Live Segeln: Great Britain SailGP - Renntag 2
Live auf
Daten & Austragungsorte 2026
- 17. & 18. Januar | Race #1 | Perth
- 14. & 15. Februar | Race #2 | Auckland
- 28. Februar & 1. März | Race #3 | Sydney
- 11. & 12. April | Race #4 | Rio de Janeiro
- 9. & 10. Mai | Race #5 | Bermuda
- 30. & 31. Mai | Race #6 | New York
- 21. & 21. Juni | Race #7 | Halifax
- 25. & 26. Juli | Race #8 | Portsmouth
- 22. & 23. August | Race #9 | Sassnitz
- 5. & 6. September | Race #10 | Valencia
- 19. & 20. September | Race #11 | Genf
- 21. & 22. November | Race #12 | Dubai