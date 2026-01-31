  1. Privatkunden
Im 23. Pflichtspiel Aebischer markiert seinen ersten Treffer für Pisa – zum Sieg reicht es dennoch nicht

SDA

31.1.2026 - 16:59

Michel Aebischers Freude über seinen ersten Treffer für Pisa hält sich in Grenzen.
Bild: Imago

In seinem 23. Pflichtspiel für Pisa erzielt Michel Aebischer seinen ersten Treffer. Sein Team verliert gegen Sassuolo jedoch 1:3.

Keystone-SDA

31.01.2026, 16:59

31.01.2026, 18:30

In der 51. Minute drosch der Schweizer Nationalspieler den Ball von der Strafraumgrenze in die entfernte Torecke. Für den 29-jährigen Freiburger war es in seinem 116. Serie-A-Spiel das zweite Tor. Zuletzt traf er im November 2022 – damals noch für Bologna.

Die Freude über den Anschlusstreffer währte allerdings nur kurz. Sieben Minuten später stellten die Gäste den Zwei-Tore-Vorsprung wieder her.

Damit setzt sich die Durststrecke beim Aufsteiger fort: Pisa holte aus den letzten zwölf Spielen lediglich fünf Zähler und belegt punktgleich mit Verona den letzten Tabellenplatz.

Videos aus dem Ressort

Das sagt Winterthurs Andreas Mösli zu den Rasen-Sorgen auf der Schützenwiese

31.01.2026

Zurbriggen: «Es ist gut, dass in Crans-Montana gefahren wurde, wir müssen weiterleben»

30.01.2026

Malorie Blanc: «Es in Crans-Montana zu zeigen, hat eine besondere Symbolik»﻿

31.01.2026

Das sagt Winterthurs Andreas Mösli zu den Rasen-Sorgen auf der Schützenwiese

Zurbriggen: «Es ist gut, dass in Crans-Montana gefahren wurde, wir müssen weiterleben»

Malorie Blanc: «Es in Crans-Montana zu zeigen, hat eine besondere Symbolik»﻿

