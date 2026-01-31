Michel Aebischers Freude über seinen ersten Treffer für Pisa hält sich in Grenzen. Bild: Imago

In seinem 23. Pflichtspiel für Pisa erzielt Michel Aebischer seinen ersten Treffer. Sein Team verliert gegen Sassuolo jedoch 1:3.

Keystone-SDA SDA

In der 51. Minute drosch der Schweizer Nationalspieler den Ball von der Strafraumgrenze in die entfernte Torecke. Für den 29-jährigen Freiburger war es in seinem 116. Serie-A-Spiel das zweite Tor. Zuletzt traf er im November 2022 – damals noch für Bologna.

Die Freude über den Anschlusstreffer währte allerdings nur kurz. Sieben Minuten später stellten die Gäste den Zwei-Tore-Vorsprung wieder her.

Damit setzt sich die Durststrecke beim Aufsteiger fort: Pisa holte aus den letzten zwölf Spielen lediglich fünf Zähler und belegt punktgleich mit Verona den letzten Tabellenplatz.