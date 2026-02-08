Lautaro Martinez jubelt mit Torschütze Manuel Akanji. IMAGO/Gribaudi/ImagePhoto

Manuel Akanji erzielt sein erstes Tor in der Serie A. Der Schweizer Verteidiger trifft beim 5:0- Sieg von Inter Mailand in Sassuolo.

Keystone-SDA SDA

Der von Manchester City an den Leader der Serie A ausgeliehene Akanji erzielte das 4:0 nach einem Eckball und einem Goaliefehler mit dem Kopf. Seine letzten Treffer hatte der 77-fache Internationale für die Schweiz im letzten September gegen Kosovo und auf Klubebene für Manchester City im März 2024 in der Champions League gegen Kopenhagen erzielt.

Neben Akanji spielte für Inter Mailand auch Yann Sommer durch, bei Sassuolo gab der von Marseille nach Norditalien ausgeliehene Ulisses Garcia ab der 71. Minute sein Debüt in der italienischen Meisterschaft.