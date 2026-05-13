Cristian Chivu gewinnt in seiner ersten Saison als Trainer von Inter Mailand sogleich das Double Keystone

Für Inter Mailand und die Schweizer Manuel Akanji und Yann Sommer geht das Feiern weiter. Zehn Tage nach dem Gewinn des Meistertitels jubeln die Nerazzurri auch im Cupfinal.

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Inter gewann den Cupfinal im Olympiastadion in Rom gegen Lazio Rom 2:0 und sicherte sich damit zum zehnten Mal in der Klubgeschichte die Coppa Italia.

Ein Eigentor von Adam Marusic nach einer knappen Viertelstunde leitete die Niederlage Lazios ein. Noch vor der Pause erhöhte Lautaro Martinez (35.) auf 2:0 für die Mailänder.

Yann Sommer musste bei Inter wie bereits während der gesamten Cupsaison seinem Stellvertreter Josep Martinez im Tor den Vortritt lassen. Manuel Akanji hingegen spielte beim italienischen Meister im Abwehrzentrum durch.

Für Inter ist es das dritte Double der Vereinsgeschichte. Zuletzt war den Mailändern dieses Kunststück vor 16 Jahren gelungen.