«Es macht keinen Sinn» Darum kommt Akanjis Wechsel nicht bei allen Inter-Fans gut an

Jan Arnet

2.9.2025

Vor seinem Inter-Transfer schaute Akanji noch bei der Nati vorbei

Vor seinem Inter-Transfer schaute Akanji noch bei der Nati vorbei

02.09.2025

Manuel Akanji trägt ab sofort das Trikot von Inter Mailand – doch die Freude bei den Fans der Nerazzurri hält sich in Grenzen.

Igor Sertori

02.09.2025, 15:00

02.09.2025, 15:26

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Manuel Akanji wechselt per Leihe von Manchester City zu Inter Mailand, mit Kaufoption über 15 Mio. Euro.
  • Viele Inter-Anhänger sind unzufrieden, weil mit Pavard ein wichtiger Verteidiger geht und Akanji eher zentral statt auf der Problemposition rechts spielt.
  • In der Schweiz wird der Transfer gefeiert, in Mailand überwiegen Skepsis und Vorwürfe an die Klubführung.
Mehr anzeigen

Seit Montag ist klar: Nati-Verteidiger Manuel Akanji verlässt Manchester City und schliesst sich Inter an. Laut Transferexperte Fabrizio Romano erfolgt der Wechsel zunächst auf Leihbasis für eine Saison. Inter überweist dafür zwei Millionen Euro an die Engländer, zudem gibt es eine Kaufoption in Höhe von 15 Millionen.

Akanji bringt reichlich internationale Erfahrung mit: Mit City gewann er die Champions League sowie zwei Premier-League-Titel, zuvor spielte er für Borussia Dortmund und den FC Basel. Aus Schweizer Sicht ist der Wechsel ein Highlight – schliesslich bleibt der Nati-Abwehrchef damit auch künftig auf höchster europäischer Bühne präsent. 

Transferticker Deadline Day. Isak für Rekordsumme zu Liverpool ++ Embolo zu Rennes ++ Inter verpflichtet Akanji

Transferticker Deadline DayIsak für Rekordsumme zu Liverpool ++ Embolo zu Rennes ++ Inter verpflichtet Akanji

Unmut bei den Fans

In Mailand ist die Stimmung allerdings gemischt. Viele Inter-Fans zeigen sich verwundert über die Transferstrategie von Sportdirektor Giuseppe Marotta, berichtet das Portal «sport.virgilio.it».

Als Hauptkritikpunkt wird dabei vor allem der Abgang von Benjamin Pavard (geht zu Marseille) ins Spiel gebracht. Denn in der Innenverteidigung ist Inter mit Alessandro Bastoni, Francesco Acerbi, Stefan de Vrij und Yann Bisseck schon gut aufgestellt, auf der rechten Abwehrseite hingegen gibt's Bedarf.

Viele Anhänger sehen im Abgang Pavards und der Ankunft Akanjis keinen echten Fortschritt. In den sozialen Medien heisst es: «Wenn Pavard geht und Akanji kommt – was ändert sich?» oder «Akanji ist top, aber warum lässt man Pavard ziehen? Es macht keinen Sinn.»

Zwischen Hoffnung und Skepsis

Ein Teil der Fans wirft der Klubführung vor, vor allem die Lohnkosten senken zu wollen, statt sportlich kluge Entscheidungen zu treffen. Manche spitzen die Kritik gar zu: «Bisseck, Akanji, Bastoni – das wäre die schwächste Abwehr, die wir je hatten.»

Akanji selbst entschied sich für Inter – und gegen Milan –, um weiterhin Champions League zu spielen. Ob er die hohen Erwartungen in Mailand erfüllt, wird sich zeigen. Der 30-Jährige startet nach der Länderspielpause in seine neue Aufgabe in der Serie A.

Videos aus dem Ressort

Die Top-10-Transfers der Schweizer Nati-Spieler im Sommer 2025

Die Top-10-Transfers der Schweizer Nati-Spieler im Sommer 2025

02.09.2025

Die Nati-Stars rücken in Basel ein

Die Nati-Stars rücken in Basel ein

Das Schweizer Nationalteam versammelt sich am Montag in Basel und absolviert in den nächsten Tagen die ersten Spiele der WM-Qualifikation.

01.09.2025

Die 10 teuersten Sommertransfers 2025

Die 10 teuersten Sommertransfers 2025

02.09.2025

