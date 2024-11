Milan-Stürmer Alvaro Morata hat sich am Kopf verletzt. Keystone

Erst verhalf Alvaro Morata seiner AC Milan in der Champions League gegen Real Madrid zum Sieg, dann prallte er in einem Training in einem Luftduell mit einem Teamkollegen zusammen. Mit Kopfverletzung wurde der Spanier ins Spital gebracht. Die Ärzte verordnen ihm absolute Ruhe.

lih Linus Hämmerli

Alvaro Morata war am Dienstagabend beim 3:1-Sieg gegen Real Madrid einer der Helden bei der AC Milan. Mit seinem Tor zum 2:1 leitete der Spanier den Sieg der Rossoneri ein.

Wenige Stunden nach dem Erfolg in Madrid reiht sich der 32-jährige Stürmer in der Verletztenliste der Mailänder ein. Wie Sky Italia berichtet, erlitt Morata bei einem Training eine Kopfverletzung. Er prallte am Donnerstag mit Teamkollege und Ex-FCB-Verteidiger Strahinja Pavlović in einem Luftduell zusammen. Die MRT-Untersuchung im Spital liess die AC jedoch aufatmen: Die Tests waren unauffällig.

Dennoch verordnen die Ärzte Morata ein paar Tage absolute Ruhe. Will heissen: Morata steht am kommenden Samstag beim Auswärtsspiel gegen Cagliari Trainer Paulo Fonseca nicht zur Verfügung.

Was Moratas Kopfverletzung für die Nations League bedeutet, ist derweil unklar. Spanien trifft am 15. November auswärts auf Dänemark, am 18. November empfängt der Europameister die Schweizer Nati auf Teneriffa.