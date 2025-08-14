Ardon Jashari soll bei Milan neuen Schwung reinbringen. Die Pressekonferenz mit dem Nati-Spieler vor seinem Pflichtspieldebüt mit den Rossoneri jetzt im Live-Ticker.
-
Liveticker
-
Liveticker beendet
-
Jashari über Position
Coach Allegri entscheidet, wo er mich haben will. Im modernen Fussball wird viel rotiert, man muss sich anpassen. Wir werden sehen, wo er mich genau haben will.
-
Jashari über Brügge
Es war eine fantastische Saison mit Brügge. Als die Saison fertig war, informierte mich der Agent, dass Milan eine Option werden könnte, was sich dann auch konkretisierte. Als ich mit Tare über das Projekt redete, hat es mich gepackt. I
-
Jahsari über erste San-Siro-Erfahrung
Als ich jung war, kam ich hierher, um im San Siro gegen Barcelona zu schauen. Seither hatte ich den Traum, Fussballprofi zu werden.
-
Jashari über Modric
Es gab hier fantastische Spieler. Es gab viele Champions hier, ich bin stolz, das Milan-Trikot zu tragen. Ich will hier jeden Tag von grossen Spielern lernen.
-
Jashari über Testspiel und Ziele
Seit zwei Monaten hatte ich kein Spiel mehr, aber ich habe versucht, gegen Leeds mein Spiel zu spielen und einen guten Auftritt abzuliefern. Natürlich habe ich noch Luft nach oben. Dieser Klub verdient es, Titel zu holen und zu gewinnen.
-
Jashari über Vorbild Pirlo
Er ist und war mein Lieblingsspieler der AC Milan. Auch ich habe zu Beginn mehr als Spielmacher agiert, jetzt mehr als Regisseur weiter hinten.
-
Jashari über Erwartungen
Wenn du hierherkommst, spürst du den Druck. Aber ich will den Fans und dem Klub das Vertrauen zurückzahlen.
-
Jashari über Allegri
Ich bin erst seit einer Woche hier, deshalb kann ich noch nicht allzu viel sagen. Aber seit meinem ersten Tag ist er professionell in- und ausserhalb des Platzes. Er weiss, wie man gewinnt.
-
Jashari über Wechsel
«Es ging alles ziemlich lange. Für mich war klar, dass ich diesen Schritt gehen will. Ich wusste, dass es nicht einfach wird, weil ich ein wichtiger Spieler für Brügge war. Ich habe mich aber viel mit Sportdirektor Igli Tare ausgetauscht: Ich wollte aber immer Milan.»
-
Jashari über Ankunft
«Bin sehr stolz, hier zu sein. Ein Traum ging in Erfüllung.»
-
Milan schnappt sich Jashari
Ardon Jashari wechselte von Brügge zur AC Milan. Der Schweizer Nationalspieler erhielt einen Fünfjahresvertrag. Für den 23-jährigen Zuger werden übereinstimmenden Medienberichten zufolge bis zu 40 Millionen Euro fällig. Damit avanciert Jashari zum drittteuersten Transfer eines Schweizer Fussballers. Erst für Granit Xhaka (2016 von Gladbach zu Arsenal für 45 Millionen Euro) und Dan Ndoye (diesen Sommer von Bologna zu Nottingham Forest für 42 Millionen Euro) wurde mehr bezahlt.
Mit dem Vertragsabschluss am Mittwoch endeten wochenlange und zähe Verhandlungen zwischen den Klubs. Bei Brügge hätte Jashari noch einen Vertrag bis 2029 gehabt. Erst vor einem Jahr wechselte er für sechs Millionen Euro von Luzern nach Belgien, wo er sich schnell in der Stammelf etablierte und unter anderem in der Champions League mit guten Auftritten auf sich aufmerksam machte. Der zentrale Mittelfeldspieler wurde in der Sommerpause auch als Nachfolger von Granit Xhaka in Leverkusen gehandelt.
In Mailand trifft Jashari nicht nur auf seinen Nationalmannschaftskollegen Noah Okafor, der nach einer Leihe von Meister Napoli zurückkehrt, sondern auch auf Luka Modric. Mit dem bereits 39-jährigen Neuzugang von Real Madrid könnte Jashari das Mittelfeldzentrum beim Achten der letzten Serie-A-Saison bilden.