Ardon Jashari wechselte von Brügge zur AC Milan. Der Schweizer Nationalspieler erhielt einen Fünfjahresvertrag. Für den 23-jährigen Zuger werden übereinstimmenden Medienberichten zufolge bis zu 40 Millionen Euro fällig. Damit avanciert Jashari zum drittteuersten Transfer eines Schweizer Fussballers. Erst für Granit Xhaka (2016 von Gladbach zu Arsenal für 45 Millionen Euro) und Dan Ndoye (diesen Sommer von Bologna zu Nottingham Forest für 42 Millionen Euro) wurde mehr bezahlt.

Mit dem Vertragsabschluss am Mittwoch endeten wochenlange und zähe Verhandlungen zwischen den Klubs. Bei Brügge hätte Jashari noch einen Vertrag bis 2029 gehabt. Erst vor einem Jahr wechselte er für sechs Millionen Euro von Luzern nach Belgien, wo er sich schnell in der Stammelf etablierte und unter anderem in der Champions League mit guten Auftritten auf sich aufmerksam machte. Der zentrale Mittelfeldspieler wurde in der Sommerpause auch als Nachfolger von Granit Xhaka in Leverkusen gehandelt.

In Mailand trifft Jashari nicht nur auf seinen Nationalmannschaftskollegen Noah Okafor, der nach einer Leihe von Meister Napoli zurückkehrt, sondern auch auf Luka Modric. Mit dem bereits 39-jährigen Neuzugang von Real Madrid könnte Jashari das Mittelfeldzentrum beim Achten der letzten Serie-A-Saison bilden.