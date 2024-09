Daniele De Rossi half auch nicht, dass er früher bei der AS Roma eine Spielerlegende war – Entlassung als Trainer nach nur vier Spielen Keystone

Nach nur vier Meisterschaftsspielen mit einer Heimniederlage gegen Empoli (1:2) und drei Unentschieden auswärts gegen Cagliari (0:0), Juventus (0:0) und Genua (1:1) entlässt AS Roma Trainer De Rossi.

SDA

Daniele De Rossi übernahm erst im Januar als Nachfolger von José Mourinho. Er führte die Roma in die Halbfinals der Europa League und erhielt im April einen Dreijahresvertrag. Ausserdem ist er eine Spieler-Legende bei AS Rom – auch deshalb erstaunt die frühe Entlassung.

Der Entscheid erfolge «im Interesse der Mannschaft», heisst es im Statement des Klubs. Die Saison stehe noch ganz am Anfang. So könne man «den eingeschlagenen Weg zügig fortsetzen». Die AS Roma will sich diese Saison wieder für die Champions League qualifizieren. In der aktuellen Saison bestreitet die AS Rom die Europa League.

sda