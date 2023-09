Die Serie A hält bereits in der dritten Runde der Meisterschaft einen Leckerbissen bereit. In Rom kommt es zum Aufeinandertreffen zwischen der AS Roma und der AC Mailand. Die Partie gibt es live auf blue TV.

AS Roma: Aktuelle Form & Statistiken

- Das letzte Testspiel der Vorbereitung gewann AS Rom mit 2:1 gegen Partzani Tirana

- Zum Saisonstart 23/24 kam die Roma dann zu Hause gegen US Salernitana nicht über ein 2:2 hinaus

-Das Match am zweiten Spieltag ging bei Hellas Verona (1:2) sogar verloren

AC Mailand: Aktuelle Form & Statistiken

- AC Mailand bestand den letzten Härtetest gegen Novara (4:2) torreich, aber eben auch erfolgreich

- So ging es dann mit einem 2:0-Sieg beim FC Bologna auch in der Serie A weiter

- Im ersten Heimspiel holte Milan gegen den FC Turin (4:1) einen noch deutlicheren Sieg