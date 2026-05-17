Zachary Athekame erzielt beim 2:1-Sieg der AC Milan in Genoa den zweiten Mailänder Treffer. Keystone

Zachary Athekame erzielt beim 2:1-Sieg der AC Milan in Genoa seinen zweiten Saisontreffer. Die Rossoneri liegen eine Runde vor Schluss auf Platz 3 und haben die Champions League fest im Visier.

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Athekame, der wie Ardon Jashari der Startelf angehörte, traf in der 81. Minute zum vorentscheidenden 2:0 für die Gäste.

Eine empfindliche Niederlage im Kampf um die Champions-League-Plätze musste Juventus Turin hinnehmen. Der einstige Serienmeister unterlag vor Heimpublikum der Fiorentina 0:2 und rutschte – da sämtliche Konkurrenten ihre Spiele gewinnen konnten – auf Platz 6 ab.

Napoli sicherte sich durch ein 3:0 in Pisa erneut das Ticket für die Teilnahme an der Königsklasse. Die AS Roma befindet sich nach dem 2:0 im Derby gegen Lazio punktgleich mit Milan im 4. Rang, zwei Zähler vor Como und Juve.