  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Zweites Saisontor Athekame bringt Milan auf Champions-League-Kurs ++ Juve rutscht auf Platz 6 ab

SDA

17.5.2026 - 14:26

Zachary Athekame erzielt beim 2:1-Sieg der AC Milan in Genoa den zweiten Mailänder Treffer.
Zachary Athekame erzielt beim 2:1-Sieg der AC Milan in Genoa den zweiten Mailänder Treffer.
Keystone

Zachary Athekame erzielt beim 2:1-Sieg der AC Milan in Genoa seinen zweiten Saisontreffer. Die Rossoneri liegen eine Runde vor Schluss auf Platz 3 und haben die Champions League fest im Visier.

Keystone-SDA

17.05.2026, 14:26

17.05.2026, 14:54

Athekame, der wie Ardon Jashari der Startelf angehörte, traf in der 81. Minute zum vorentscheidenden 2:0 für die Gäste.

Eine empfindliche Niederlage im Kampf um die Champions-League-Plätze musste Juventus Turin hinnehmen. Der einstige Serienmeister unterlag vor Heimpublikum der Fiorentina 0:2 und rutschte – da sämtliche Konkurrenten ihre Spiele gewinnen konnten – auf Platz 6 ab.

Napoli sicherte sich durch ein 3:0 in Pisa erneut das Ticket für die Teilnahme an der Königsklasse. Die AS Roma befindet sich nach dem 2:0 im Derby gegen Lazio punktgleich mit Milan im 4. Rang, zwei Zähler vor Como und Juve.

Meistgelesen

Sagrada Familia vor Vollendung – doch jetzt droht Barcelona der Häuserkampf
Trumps Ballsaal gerät von unerwarteter Seite in Gefahr
Senator Cassidy unterliegt bei Vorwahl – Trump: «Schön, dass seine Karriere vorbei ist»

Videos aus dem Ressort

Lausanne-Sport – GC 1:3

Lausanne-Sport – GC 1:3

Super League | 38. Runde | Saison 25/26

16.05.2026

Winterthur – Luzern 0:3

Winterthur – Luzern 0:3

Super League | 38. Runde | Saison 25/26

16.05.2026

Zürich – Servette 0:2

Zürich – Servette 0:2

Super League | 38. Runde | Saison 25/26

16.05.2026

Wil – Vaduz 1:3

Wil – Vaduz 1:3

Challenge League | 36. Runde | Saison 25/26

15.05.2026

Stade-Lausanne – Xamax 2:1

Stade-Lausanne – Xamax 2:1

Challenge League | 36. Runde | Saison 25/26

15.05.2026

Lausanne-Sport – GC 1:3

Lausanne-Sport – GC 1:3

Winterthur – Luzern 0:3

Winterthur – Luzern 0:3

Zürich – Servette 0:2

Zürich – Servette 0:2

Wil – Vaduz 1:3

Wil – Vaduz 1:3

Stade-Lausanne – Xamax 2:1

Stade-Lausanne – Xamax 2:1

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Zürcher spielen mit dem Feuer. Darum wird GC mit über 50'000 Franken gebüsst

Zürcher spielen mit dem FeuerDarum wird GC mit über 50'000 Franken gebüsst

«Bis bald, mein Freund!». FCSG-Captain Görtler schickt Sion-Sportchef Constantin sein Trikot

«Bis bald, mein Freund!»FCSG-Captain Görtler schickt Sion-Sportchef Constantin sein Trikot

Transfer-Ticker. Jetzt ist es fix: Trainer Xabi Alonso hat einen neuen Verein gefunden

Transfer-TickerJetzt ist es fix: Trainer Xabi Alonso hat einen neuen Verein gefunden

«Zu jung und zu gut zum Aufhören». Rücktritt von FCZ-Ikone Brecher löst im blue Sport Studio grosse Emotionen aus

«Zu jung und zu gut zum Aufhören»Rücktritt von FCZ-Ikone Brecher löst im blue Sport Studio grosse Emotionen aus

Trump lässt Infantino freie Hand. Die FIFA verspricht dem Iran Unterstützung für die WM

Trump lässt Infantino freie HandDie FIFA verspricht dem Iran Unterstützung für die WM