Serie A ruft Athekame folgt Jashari nach Mailand

SDA

15.8.2025 - 09:13

Zachary Athekame spielt ab sofort für die AC Milan
Zachary Athekame spielt ab sofort für die AC Milan
Screenshot AC Milan.

Nach Ardon Jashari zieht es in diesem Sommer-Transferfenster einen weiteren Schweizer zur AC Milan. Zachary Athekame wechselt von den Young Boys nach Norditalien.

Keystone-SDA

15.08.2025, 09:13

15.08.2025, 10:03

Wie der Klub aus der Lombardei mitteilt, erhält der Schweizer U21-Nationalspieler einen Fünfjahresvertrag.

Der Wechsel Athekames zum italienischen Topklub kommt überraschend. Bei den Young Boys zählte der in Dänemark geborene Westschweizer zwar zu den grössten Talenten, er gehörte aber nicht zum unumstrittenen Stammpersonal. Nach seinem Wechsel von Neuchâtel Xamax zu YB fand er sich in der vergangenen Saison unter Patrick Rahmen und dessen Nachfolger Giorgio Contini hin und wieder auf der Ersatzbank wieder. Für die Berner bestritt er insgesamt 47 Partien.

