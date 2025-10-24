  1. Privatkunden
Blamage abgewendet Athekame schenkt Milan in letzter Minute einen Punkt

SDA

24.10.2025 - 22:53

Zachary Athekame feiert seinen Premierentreffer in der Serie A
Zachary Athekame feiert seinen Premierentreffer in der Serie A
Keystone

Zachary Athekame verhindert mit seinem ersten Tor in der Serie A eine blamable Niederlage der AC Milan. Der junge Schweizer trifft im Heimspiel gegen den Aufsteiger Pisa in der 93. Minute zum 2:2.

Keystone-SDA

24.10.2025, 22:53

24.10.2025, 22:59

Pisa mit Michel Aebischer im Mittelfeld hatte in der zweiten Halbzeit die Wende vom 0:1 zum 2:1 geschafft. Juan Cuadrado und M'Bala Nzola brachten den Aufsteiger mit ihren Toren dem ersten Sieg in der Serie A seit 34 Jahren ganz nahe. Athekame verhinderte ihn mit einem Schuss aus spitzem Winkel nach einem von Luka Modric ausgeführten Corner.

