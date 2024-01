Kenan Yildiz trifft akrobatisch für Juventus. IMAGO/Marco Canoniero

Der 18-jährige Kenan Yildiz begeistert die Fussball-Welt. Seit rund einem Monat startet der Teenie bei Juventus Turin durch. Bayern München dürfte das besonders ärgern – sie liessen den Türken ziehen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Kenan Yildiz spielt sich in die Herzen der Juventus-Fans. Der 18-jährige Türke erzielte zuletzt gleich mehrere sehenswerte Tore.

Für 10 Jahre spielte Yildiz in der Jugend von Bayern München. Doch die Deutschen wollten seine Forderungen nicht erfüllen und liessen ihn ziehen.

Yildiz debütierte auch bereits für die türkische Nationalmannschaft. Bei einem Testspiel gegen Deutschland traf er sogar. Mehr anzeigen

Im Juli 2022 wechselt der damals 17-jährige Kenan Yildiz von der U19 von Bayern München zur U19 von Juventus Turin. Schon damals gilt der in Regensburg geborene, türkisch-deutsche Doppelbürger als grosses Talent. In München fühlt er sich aber zu wenig wertgeschätzt. Sein Berater Hector Peris Ros sagte in der italienischen Sportzeitung «Tuttosport» dazu: «Sie sind viel zu spät mit einer Verlängerung auf uns zugekommen.»

Angeblich habe man Yildiz keinen Plan zur baldigen Integration in die erste Mannschaft aufzeigen können. So habe man den Spieler, der zehn Jahre die gesamte Jugendabteilung des FC Bayern durchlief, vergrault. Aber nicht nur in München habe man die Qualitäten von Yildiz übersehen: «In der Bundesliga hat ihn jeder Klub, der international bekannt ist, abgelehnt. Unvorstellbar. Wir können uns das wirklich nicht erklären. Niemand hat ihn wahrgenommen», erklärt Peris Ros.

Der Berater zieht dann gar Parallelen zu einem anderen seiner Klienten: «Dieser Fall erinnert mich sehr an den von Pedri. Niemand kannte ihn, wir brachten ihn probeweise zu Real Madrid, aber sie lehnten ihn ab.» Pedri landete schliesslich beim FC Barcelona, wurde zum Golden Boy (bester U21-Spieler Europas) ausgezeichnet und hat heute einen Marktwert von 90 Millionen Euro.

Juve schnappt sich das Talent

Nicht verborgen blieb das Talent von Yildiz den Verantwortlichen von Juventus Turin. Die Italiener holten den 17-Jährigen im Sommer 2022 und setzen ihn in seiner ersten Saison in verschiedenen Jugendmannschaften ein. Mit der U19 von Juventus spielte Yildiz unter anderem in der UEFA Youth League. Mit der «Juventus Next Gen», vergleichbar mit einer U23, durfte er in der Serie C, der dritthöchsten italienischen Liga, Erfahrungen sammeln.

Auf diese Saison hin wurde Yildiz aber schon im ersten Saisonspiel der ersten Mannschaft berücksichtigt, durfte gegen Udinese immerhin ein paar Einsatzminuten sammeln. Doch lange bleibt es bei Kurz-Einsätzen. Bis Mitte Dezember sind es über sechs Spiele verteilt gerade mal 38 Einsatzminuten, die Yildiz von Juve-Trainer Max Allegri erhält.

Zu diesem Zeitpunkt ist Yildiz bereits A-Nationalspieler. Dem italienischen Nationaltrainer der Türkei, Vincenzo Montella, bleibt das Potenzial von Yildiz nicht verborgen. So debütiert der 18-Jährige am 12. Oktober 2023 in der EM-Qualifikation gegen Kroatien. Rund einen Monat später steht im Berliner Olympiastadion ein Testspiel gegen Deutschland an. Yildiz darf von Beginn weg ran. Und der Teenager nutzt seine Chance gegen sein Geburtsland, welches, wie er selbst sagt, sich nicht um ihn bemüht habe. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte trifft Yildiz herrlich zur 2:1-Führung für die Türkei.

Der Durchbruch bei Juventus

Es machen bereits Gerüchte die Runde, wonach Yildiz Juventus – zumindest auf Leihbasis – verlassen könnte, um zu mehr Spielzeit zu kommen. Doch die Chance kommt für Yildiz auch bei Juventus. Kurz vor Weihnachten, am 23. Dezember, darf Yildiz im Ligaspiel gegen Frosinone von Beginn weg ran. Der Türke braucht gerade mal zwölf Minuten, bis er herrlich zur Juve-Führung trifft.

Frosinone – Juventus 1:2 Serie A, 17. Spieltag, Saison 2023/24 23.12.2023

Der Aufstieg von Yildiz hat damit begonnen. Der Stürmer darf nun regelmässig ran und bedankt sich in der Coppa Italia gleich doppelt. Erst trifft er im Achtelfinale gegen Salernitana, dann auch im Viertelfinale gegen Frosinone.

Nicht nur wegen seiner Tore, auch mit der Art und Weise, wie er sie erzielt, träumt man in Turin schon vom nächsten Alessandro Del Piero. Vergleiche mit dem einmaligen Del Piero gelten in Turin eigentlich als Gotteslästerung, im gleichen Atemzug wie Yildiz fällt der Name der Vereinsikone aber auffällig häufig. Yildiz selbst sagt, dass Del Piero sein Kindheitsidol gewesen sei. Den Jubel mit ausgestreckter Zunge hat Yildiz schon mal von Del Piero imitiert.

🇹🇷's next big thing



Kenan Yildiz🤝 Alessandro Del Piero 😍 pic.twitter.com/CPBNErL5ch — 433 (@433) January 5, 2024

Zu hohe finanzielle Forderungen

Zurück zu den Bayern. Dort dürfte man sich anlässlich der prächtigen Entwicklung von Yildiz in den Hintern beissen. Als Yildiz den Verein 2022 verliess, erklärte der damalige Sportchef Hasan Salihamidžić der «Bild»-Zeitung, weshalb man Yildiz ziehen liess: «Yildiz ist ein junger, talentierter Spieler, den wir gerne weiter auf seinem Weg begleitet hätten. Seinen finanziellen Forderungen konnten und wollten wir allerdings nicht entsprechen. Deshalb wird Yildiz uns leider verlassen.»

Yildiz selbst wäre damals offenbar gerne in München geblieben. «Es war komisch, nach so einer langen Zeit vom FC Bayern wegzugehen. Ich habe lange über diesen Schritt nachgedacht. Juventus hat mir den besten sportlichen Plan vorgestellt. Daher war es der richtige Weg.»

Yildiz scheint sich tatsächlich für den richtigen Weg entschieden zu haben. Bei Juventus entwickelt er sich prächtig. Nun sollen bereits Top-Klubs aus England angefragt haben. Sollte Juventus sein neustes Juwel tatsächlich ziehen lassen, käme das wohl richtig teuer. Erst im Sommer verlängerte man in Turin in weiser Voraussicht mit Yildiz bis 2028.

Wer Yildiz in Aktion sehen möchte, dem bietet sich heute Abend die Möglichkeit. Juventus trifft am 20. Spieltag der Serie A auf Sassuolo.