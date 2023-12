Inter – Lecce 2:0 Serie A, 17. Spieltag, Saison 2023/24 23.12.2023

Yann Sommer und Inter Mailand verabschieden sich gegen Lecce standesgemäss mit einem Sieg zu null in die Weihnachtspause – und polieren ihre unheimliche Bilanz damit weiter auf.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Beim Heimsieg über Lecce bleibt Yann Sommer im Tor von Inter Mailand einmal mehr ohne Gegentor.

Der Schweizer Nati-Goalie ist damit seit über 500 Minuten und fünf Partien ungeschlagen.

Die Bilanz nach insgesamt 22 Einsätzen für die Nerazzurri lässt sich dank 16 Siegen und 15 Partien ohne Gegentreffer sehen. Mehr anzeigen

Inter Mailand schlägt Lecce vor Heimpublikum dank Toren von Yann Bisseck und Nicolo Barella souverän mit 2:0 und verteidigt so den 4-Punkte-Vorsprung an der Tabellenspitze der Serie A. Zudem glückt den Mailändern so die geforderte Reaktion auf das überraschenden Cup-Aus gegen den FC Bologna unter der Woche, als der geschonte Yann Sommer auf der Ersatzbank nur tatenlos zuschauen konnte, wie Landsmann Dan Ndoye Inter in der Verlängerung aus der Coppa schoss.

Gegen Lecce kehrt der Stammgoalie am Samstag zurück ins Tor – und lässt einmal mehr keinen Gegentreffer zu. Beinahe einen Monat ist es her, seit Sommer im Inter-Tor zuletzt bezwungen wird. Am 26. November vollbringt Juve-Stürmer Dusan Vlahovic als bisher letzter Spieler dieses Kunststück.

Mittlerweile steht Sommer seit 513 Minuten (ohne Nachspielzeit) und fünf Partien mit einer weissen Weste da. Hält sich Sommer auch am kommenden Freitag in Genua schadlos, bleibt er im gesamten Dezember ohne auch nur einen Gegentreffer.

Alle 220 Minuten ein Gegentor

Die Bilanz nach 17 Serie-A-Einsätzen ist beeindruckend. 12 Mal hält der Schweiz seinen Kasten sauber, insgesamt lässt er nur sieben Gegentore zu. In der Champions League bleibt der 35-Jährige in fünf absolvierten Matches dreimal ungeschlagen und kassiert insgesamt zwei Tore.

Seit Sommers Wechsel zu den Nerazzurri im Juli schaffen es also nur neun Spieler, den Inter-Goalie in Pflichtspielen zu überlisten. Im Schnitt erhält der Schweizer alle 220 Minuten ein Gegentor.

Sicher kann Sommer auf die starke Defensivarbeit seiner Teamkollegen zählen, die oft wenig bis gar keine Chancen zulassen. Dass aber auch Sommer seinen Teil zur eindrücklichen Bilanz beiträgt, untermauert ein Blick auf die Bilanz ohne ihn: Zwei Spiele, null Siege, fünf Gegentore.