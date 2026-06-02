Domenico Tedesco coacht in der kommenden Saison Bologna. Bild: Keystone

Bologna hat einen neuen Trainer gefunden. Wie der italienische Klub am Dienstag mitteilt, wird künftig Domenico Tedesco an der Seitenlinie des Serie-A-Vereins stehen.

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Der 40-Jährige folgt auf Vincenzo Italiano, von dem sich Bologna kurz nach Saisonende trennte, und unterschrieb einen Vertrag bis im Juni 2028. Zuletzt war Tedesco vereinslos, nachdem der türkische Verein Fenerbahce ihn Ende April freigestellt hatte. Mit dem RB Leipzig, den er von 2021 bis 2023 trainierte, gewann er 2022 den deutschen Cup.

Ob der Schweizer Nationalspieler Remo Freuler unter Tedesco auflaufen wird, wird sich zeigen. Der diesen Sommer auslaufende Vertrag wurde bis anhin noch nicht verlängert. Mit Simon Sohm spielte zuletzt ein zweiter Schweizer bei Bologna – der von Florenz ausgeliehene Mittelfeldspieler wechselte auf Leihbasis zum Verein. Bologna besitzt eine Kaufoption.