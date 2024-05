Atalanta – Roma 2:1 Serie A, 36. Spieltag, Saison 2023/24 12.05.2024

Bologna spielt in der nächsten Saison erstmals in der Champions League. Nach der 1:2-Niederlage der Roma bei Atalanta ist die Mannschaft mit den Schweizern Remo Freuler, Michel Aebischer und Dan Ndoye nicht mehr von einem für die Königsklasse benötigten Top-5-Platz in der Serie A zu verdrängen.

SDA

Bologna selbst konnte bereits am Samstag vorlegen und gewann in Neapel mit 2:0. Neben Bologna stehen auch Juventus Turin, die AC Milan von Noah Okafor und der Meister Inter Mailand mit Yann Sommer schon als italienische Teilnehmer der nächsten Champions League fest.

Napoli – Bologna 0:2 Serie A, 36. Spieltag, Saison 2023/24 11.05.2024

Juventus – Salernitana 1:1 Serie A, 36. Spieltag, Saison 2023/24 12.05.2024

sda