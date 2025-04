Bolognas Spieler feiern mit ihren Fans den deutlichen Sieg Keystone

Bologna macht einen sehr grossen Schritt Richtung erste Cupfinal-Teilnahme seit 1974. Im Halbfinal-Hinspiel gewinnt das Team mit dem Schweizer Trio auswärts gegen Empoli mit 3:0.

Keystone-SDA SDA

Dan Ndoye war mit zwei Assists an den Treffern von Thijs Dallinga zum 2:0 (29.) und 3:0 (51.) beteiligt. Auch Remo Freuler stand in der Startformation, Michel Aebischer wurde in der Schlussphase eingewechselt.

Das Rückspiel findet am 24. April in Bologna statt.