  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Jamie Vardy Matchwinner Bologna verliert wieder einmal

SDA

1.12.2025 - 22:53

Jamie Vardy traf in Bologna gleich zweimal für Cremonese
Jamie Vardy traf in Bologna gleich zweimal für Cremonese
Keystone

Bologna, das weiterhin auf den verletzten Schweizer Captain Remo Freuler verzichten muss, geht n der Serie A nach sechs Siegen und drei Unentschieden wieder einmal als Verlierer vom Platz.

Keystone-SDA

01.12.2025, 22:53

01.12.2025, 23:14

Das Team von Trainer Vincenzo Italiano unterlag zu Hause Cremonese 1:3. Matchwinner der Gäste war mit zwei Toren der 38-jährige Engländer Jamie Vardy. Für Bologna traf Riccardo Orsolini per Penalty in der Nachspielzeit der ersten Hälfte zum 1:2.

Somit liegt das sechstplatzierte Heimteam weiterhin vier Punkte hinter der AC Milan und Napoli, welche die Tabelle mit 28 Zählern anführen.

Meistgelesen

Säbelrasseln zwischen Trump und Maduro – einer wird verlieren
Bombendrohungen gegen Büros von US-Demokrat Schumer +++ «Sleepy Don»: Trump döst in seinem Golfclub
Hollywood-Star schockiert mit Geständnis über die Schweiz

Videos aus dem Ressort

Djourou: «Der neue Wind tut der Mannschaft gut»

Djourou: «Der neue Wind tut der Mannschaft gut»

Frauen-Nati-Boss Johan Djourou gibt ein Update zum neuen Trainer und erklärt, wie kompliziert die Suche für eine Assistenztrainerin ist.

01.12.2025

Hier wird Mauro Lustrinelli zu DJ Lustrigol

Hier wird Mauro Lustrinelli zu DJ Lustrigol

Thuns Erfolgstrainer Mauro Lustrinelli sorgt nicht nur in der Super League für die Musik. Auch hinter dem DJ-Pult macht er eine gute Figur. Der Stil von DJ Lustrigol? «Ich lege alle auf, am liebsten aber House und Italo-Pop.»

20.11.2025

YB-Präsident Brülhart: «Es wurde eine rote Linie überschritten»

YB-Präsident Brülhart: «Es wurde eine rote Linie überschritten»

Marcel Brülhart, Präsident des BSC YB, nimmt Stellung zu den Vorfällen in Birmingham.

01.12.2025

Djourou: «Der neue Wind tut der Mannschaft gut»

Djourou: «Der neue Wind tut der Mannschaft gut»

Hier wird Mauro Lustrinelli zu DJ Lustrigol

Hier wird Mauro Lustrinelli zu DJ Lustrigol

YB-Präsident Brülhart: «Es wurde eine rote Linie überschritten»

YB-Präsident Brülhart: «Es wurde eine rote Linie überschritten»

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Eike Immel ist nicht allein. Auch diese Fussball-Superstars sind tief gefallen

Eike Immel ist nicht alleinAuch diese Fussball-Superstars sind tief gefallen

WM-Quali verpasst. Kek nicht mehr länger slowenischer Nationaltrainer

WM-Quali verpasstKek nicht mehr länger slowenischer Nationaltrainer

Ausschreitungen in Birmingham. Englisches Gericht verhängt fünf Jahre Stadionverbot für YB-Fans

Ausschreitungen in BirminghamEnglisches Gericht verhängt fünf Jahre Stadionverbot für YB-Fans