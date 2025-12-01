Jamie Vardy traf in Bologna gleich zweimal für Cremonese Keystone

Bologna, das weiterhin auf den verletzten Schweizer Captain Remo Freuler verzichten muss, geht n der Serie A nach sechs Siegen und drei Unentschieden wieder einmal als Verlierer vom Platz.

Keystone-SDA SDA

Das Team von Trainer Vincenzo Italiano unterlag zu Hause Cremonese 1:3. Matchwinner der Gäste war mit zwei Toren der 38-jährige Engländer Jamie Vardy. Für Bologna traf Riccardo Orsolini per Penalty in der Nachspielzeit der ersten Hälfte zum 1:2.

Somit liegt das sechstplatzierte Heimteam weiterhin vier Punkte hinter der AC Milan und Napoli, welche die Tabelle mit 28 Zählern anführen.