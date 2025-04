Nullnummer in Udine: Bolognas Michel Aebischer (li.) kann sich nicht durchsetzen Keystone

Bologna mit dem Schweizer Trio Michel Aebischer, Remo Freuler und dem verletzt fehlenden Dan Ndoye wird im Kampf um die Champions-League-Plätze gebremst.

Keystone-SDA SDA

Zum Abschluss der 34. Runde der Serie A spielt es bei Udinese nur 0:0.

Trotz deutlicher Feldüberlegenheit mit 65 Prozent Ballbesitz brachte Bologna nur einen Schuss auf das Tor des Mittelfeldklubs, für den es weder nach vorne noch nach hinten um etwas geht.

Bologna musste damit Juventus, das am Sonntagabend gegen Monza gewann, wieder an sich vorbeiziehen lassen und belegt vier Runden vor Schluss den 5. Platz - einen Punkt hinter den Turinern und einen vor der AS Roma. Am kommenden Sonntag kommt es zum Direktduell zwischen Bologna und Juventus.