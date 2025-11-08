  1. Privatkunden
Serie A Britschgi verhilft Parma zum Remis gegen Milan

SDA

8.11.2025 - 22:49

Enrico Del Prato (15) traf nach Flanke von Sascha Britschgi für Parma zum 2:2
Enrico Del Prato (15) traf nach Flanke von Sascha Britschgi für Parma zum 2:2
Keystone

Sascha Britschgi ist in der 11. Runde der Serie A entscheidend am Punktgewinn von Parma gegen die AC Milan (2:2) beteiligt. Der Schweizer Rechtsverteidiger bereitet beide Tore der Gastgeber vor.

Keystone-SDA

08.11.2025, 22:49

08.11.2025, 22:56

In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit eroberte Britschgi auf der rechten Seite den Ball und legte für den Spanier Bernabé auf, der herrlich zum 1:2 traf. Nach einer guten Stunde führte eine Flanke des Luzerners zum Kopfballtor von Enrico Del Prato.

Die Mailänder mit dem für die letzten Minuten eingewechselten Zachary Athekame waren durch Tore von Alexis Saelemaekers und Rafael Leão in der ersten halben Stunde mit 2:0 in Führung gegangen.

