Serie A Britschgis gelungenes Debüt für Parma

SDA

29.9.2025 - 20:32

Vor etwas mehr als einem Monat noch beim FC Luzern, nun bei Parma im Einsatz: Sascha Britschgi. (Archivbild)
Vor etwas mehr als einem Monat noch beim FC Luzern, nun bei Parma im Einsatz: Sascha Britschgi. (Archivbild)
Keystone

Der junge Schweizer Sascha Britschgi kommt am Montag für Parma zu seinem erfolgreichen Debüt in der Serie A.

Keystone-SDA

29.09.2025, 20:32

29.09.2025, 20:41

Der 19-jährige Zentralschweizer kam in der Partie der 5. Runde gegen Torino im defensiven Mittelfeld 90 Minuten zum Einsatz und gewann 2:1. Beide Treffer Parma zum ersten Sieg in der laufenden Meisterschaft erzielte der Argentinier Mateo Pellegrino.

Britschgi hatte erst Ende August nach Italien gewechselt, nachdem er die ersten drei Super-League-Spiele noch für den FC Luzern bestritten hatte. Vergangene Woche kam der U20-Internationale in der Coppa Italia erstmals zum Einsatz – und erzielte beim 3:2-Sieg Parmas gegen Spezia das 1:0.

