Álvaro Morata hat eine neue Frisur – und wohl bald auch wieder einen neuen Wohnort. imago

Voller Stolz verkündet der Bürgermeister der italienischen Gemeinde Corbetta, dass Álvaro Morata zugezogen ist. Dem Milan-Stürmer gefällt das gar nicht – er kündet sogleich seinen Umzug an.

Jan Arnet Jan Arnet

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Marco Ballarini, der Bürgermeister der italienischen Kleinstadt Corbetta, freut sich etwas zu euphorisch über die Ankunft von Álvaro Morata in seiner Gemeinde.

Der Bürgermeister teilt der Öffentlichkeit mit, dass der Milan-Stürmer nach Corbetta gezogen ist.

Morata, der Spanien an der EM in Deutschland als Captain zum Triumph führte, fühlt sich in seiner Privatsphäre verletzt und kündigt sogleich seinen Wegzug aus Corbetta an. Mehr anzeigen

«Wie Fabrizio Romano sagen würde: ÁLVARO MORATA ZIEHT NACH CORBETTA, HERE WE GO!» Mit diesen Worten heisst Marco Ballarini, der Bürgermeister der Gemeinde Corbetta (ca. 17'000 Einwohner) in der Metropolitanstadt Mailand, am Mittwoch den Spanier via Instagram herzlich willkommen.

«Nein, das ist kein früher Aprilscherz. Der Europameister Álvaro Morata ist unser neuster Bewohner in Corbetta!», so Ballarini. «Ich bin zwar ein grosser Inter-Fan, aber ich freue mich, Morata in der Corbetta-Familie begrüssen zu dürfen.»

«Ich sehe mich gezwungen, sofort umzuziehen»

So euphorisch der Bürgermeister auch ist, Morata selbst ist von der grossen Ankündigung weniger begeistert. «Lieber Herr Bürgermeister, vielen Dank für die Verletzung meiner Privatsphäre. Zum Glück besitze ich kein wertvolles Eigentum. Mein einziger Schatz sind meine Kinder, deren Sicherheit Sie gefährdet haben», teilt der Stürmer, der im Juli von Atlético Madrid zur AC Milan gewechselt hatte, in den sozialen Medien mit.

Der Ärger ist gross bei Spaniens Europameister-Captain. «Ich hatte gehofft, dass Corbetta mir eine gewisse Privatsphäre garantiert hätte, aber ich sehe mich gezwungen, sofort umzuziehen, weil Sie nicht in der Lage sind, soziale Medien zu nutzen und Ihre Mitbürger zu schützen», so Moratas klare Ansage.

Ballarini scheint davon allerdings ziemlich unbeeindruckt zu sein. «Ciao ciao», schreibt er in seine Instagram-Story – und zeigt dabei das Vereinslogo von Inter Mailand, dem Stadtrivalen und Erzfeind der Rossoneri.

Mittlerweile scheint auch Morata die Sache mit Humor nehmen zu können. Am Freitag teilt er eine Story von Teamkollege Davide Calabria, die ein Banner am Bahnhof von Corbetta zeigt. Darauf steht: «Bürgermeister Morata».