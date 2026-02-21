  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Olympia 2026
  6. Ski
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Motorsport
  10. Weitere
  11. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Serie A Como siegt beim Rekordmeister Juventus Turin

SDA

21.2.2026 - 17:08

Der spanische Trainer Cesc Fabregas ist mit Como erfolgreich unterwegs
Der spanische Trainer Cesc Fabregas ist mit Como erfolgreich unterwegs
Keystone

Das überraschende Como setzt in der Serie A ein weiteres Ausrufezeichen. Durch das 2:0 bei Juventus Turin nähert sich der Nahe der Schweizer Grenze beheimatete Klub den Champions-League-Plätzen.

Keystone-SDA

21.02.2026, 17:08

21.02.2026, 17:59

Der kosovarische Verteidiger Mergim Vojvoda und der französische Mittelfeldspieler Maxence Caqueret trafen für die Lombarden im Duell mit dem Tabellennachbarn und Rekordmeister. Das Team von Trainer Cesc Fabregas liegt nach 26 Runden nur knapp ausserhalb der Top 4.

Die bislang beste Klassierung in der Vereinsgeschichte erreichte Como 1950 mit dem 6. Platz. Seit 2019 ist der Klub im Besitz der Brüder Hartono, zwei indonesischen Milliardäre.

Meistgelesen

16-jähriges Brandopfer macht erste Schritte – er filmte das Video, das um die Welt ging
«Es war unsportlich und unfair»: Skicrosser Regez sorgt für Eklat im Halbfinal
Darum will Donald Trump die Wahlen zur Chefsache machen

Videos aus dem Ressort

Der Bereichsleiter des Sportamts erklärt die Probleme mit dem Rasen in Winterthur

Der Bereichsleiter des Sportamts erklärt die Probleme mit dem Rasen in Winterthur

21.02.2026

Platzverhältnisse in Winterthur lassen Spiel gegen Thun nicht zu

Platzverhältnisse in Winterthur lassen Spiel gegen Thun nicht zu

21.02.2026

Stade Nyonnais – Aarau 1:1

Stade Nyonnais – Aarau 1:1

Challenge League | 23. Runde | Saison 25/26

20.02.2026

Der Bereichsleiter des Sportamts erklärt die Probleme mit dem Rasen in Winterthur

Der Bereichsleiter des Sportamts erklärt die Probleme mit dem Rasen in Winterthur

Platzverhältnisse in Winterthur lassen Spiel gegen Thun nicht zu

Platzverhältnisse in Winterthur lassen Spiel gegen Thun nicht zu

Stade Nyonnais – Aarau 1:1

Stade Nyonnais – Aarau 1:1

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

6. Pflichtspielsieg in Folge. Sommer und Akanji gewinnen das Derby d'Italia in extremis

6. Pflichtspielsieg in FolgeSommer und Akanji gewinnen das Derby d'Italia in extremis

Bei Kantersieg von Inter. Manuel Akanji trifft erstmals in der Serie A

Bei Kantersieg von InterManuel Akanji trifft erstmals in der Serie A

Nati-Verteidiger in die Serie A. Ulisses Garcia wechselt leihweise zu Sassuolo

Nati-Verteidiger in die Serie AUlisses Garcia wechselt leihweise zu Sassuolo

Gilardino in Pisa entlassen. Aebischer, Denoon und Stojilkovic kriegen neuen Trainer

Gilardino in Pisa entlassenAebischer, Denoon und Stojilkovic kriegen neuen Trainer

Täter liegt im Spital. Inter-Fan streckt Cremonese-Torhüter mit Böller nieder und verliert drei Finger

Täter liegt im SpitalInter-Fan streckt Cremonese-Torhüter mit Böller nieder und verliert drei Finger