US Cremonese und Spezia Calcio haben sich in der zweithöchsten Liga Italiens in den Playoff-Final gespielt und kämpfen in zwei Partien um den letzten Platz in der Serie A. Das Hinspiel endet mit einem torlosen Remis. Das Rückspiel findet am Sonntag statt.

In der italienischen Serie B geht es ans Eingemachte. Im Playoff-Final machen US Cremonese und Spezia Calcio den letzten Aufstiegsplatz in einem Playoff-Final mit Hin- und Rückspiel aus. Der Sieger spielt nächstes Jahr in der Serie A.

Nach dem torlosen Remis im Hinspiel zeigt dir blue Sport das Rückspiel am Sonntag ab 20.30 Uhr live.

