Napoli-Tattoos und falsches Treuebekenntnis Darum ist Spallettis Übernahme bei Juventus so brisant

Jan Arnet

31.10.2025

Luciano Spalletti heuert bei Juventus Turin an.
Luciano Spalletti heuert bei Juventus Turin an.
Keystone

Juventus Turin hat Igor Tudors Nachfolger gefunden: Luciano Spalletti soll den italienischen Rekordmeister wieder auf Kurs bringen. Brisant: Kürzlich gab Spalletti noch ein Treuebekenntnis für Juves grossen Rivalen ab.

Jan Arnet

31.10.2025, 13:30

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Juventus Turin verpflichtet Ex-Napoli-Coach Luciano Spalletti als neuen Trainer und Nachfolger von Igor Tudor.
  • Spallettis Wechsel ist brisant, da er Napoli 2023 zum Meistertitel führte, sich Napoli-Tattoos stechen liess und zuvor ausgeschlossen hatte, je einen anderen italienischen Klub zu trainieren.
  • Sein Vertrag läuft zunächst bis Saisonende, verlängert sich aber bei Champions-League-Qualifikation automatisch um zwei Jahre.
Mehr anzeigen

Dass italienische Top-Trainer nicht viel Wert auf Vereinstreue legen, ist kein Geheimnis. Ob Inter, Milan, Juve oder Napoli – das scheint für einen «Mister» wie Antonio Conte, Massimiliano Allegri, Carlo Ancelotti oder Maurizio Sarri eine ziemlich emotionslose Angelegenheit zu sein. Alle vier genannten Trainer betreuten schon mindestens zwei der rivalisierenden Top-Teams der Serie A. 

So sollte es eigentlich auch nicht gross überraschen, dass Juventus Turin nun Ex-Napoli-Coach Luciano Spalletti unter Vertrag genommen hat. Eigentlich. Doch bei Spalletti ist es anders als bei Conte oder Sarri. Der 66-Jährige hat – oder hatte – Legendenstatus am Vesuv. Er führte Napoli 2023 zum ersten Meistertitel seit 33 Jahren und der Maradona-Ära. 

Umarmungen mit Ultras, Napoli-Tattoos, Treuebekenntnis

Spalletti war zwar nur zwei Jahre bei Napoli, wurde aber als Held verehrt. Als er sich nach dem Meistertitel verabschiedete, gab es von den Ultras ein spezielles Geschenk: Sie gaben ihm das Lenkrad seines alten Autos zurück, das sie ihm einst aus Protest geklaut hatten. Ein Symbol der Dankbarkeit. Zum Abschied gab es Umarmungen mit den Napoli-Ultras, bestimmt wurde auch die eine oder andere Träne verdrückt.

Kurioses Versprechen eingelöst. Napoli-Ultras schenken Spalletti ein Lenkrad, das sie ihm einst geklaut hatten

Kurioses Versprechen eingelöstNapoli-Ultras schenken Spalletti ein Lenkrad, das sie ihm einst geklaut hatten

Und nicht nur das: Die Liebe ging sogar unter die Haut. Nach dem Gewinn des Scudetto liess sich Spalletti zwei Napoli-Tattoos stechen. Das Klublogo ziert prominent den Unterarm des Toskaners.

Luciano Spalletti präsentiert nach dem Meistertitel 2023 stolz sein Napoli-Tattoo.
Luciano Spalletti präsentiert nach dem Meistertitel 2023 stolz sein Napoli-Tattoo.
Screenshot X

Noch im März dieses Jahres sagte Spalletti, damals noch in Diensten als Nationaltrainer Italiens, dass Napoli seine letzte Station auf Klubebene sei. «Ich könnte kein anderes Team in Italien mehr coachen.» Schnee von gestern. Jetzt heuert er beim grossen Napoli-Rivalen Juventus an.

Juve seit acht Spielen ohne Sieg

In Turin tritt er die Nachfolger des Kroaten Igor Tudor an, der nach einer Serie von acht Pflichtspielen ohne Sieg entlassen worden war. Spalletti hat zunächst bis zum Ende der Saison unterschrieben. Medienberichten zufolge enthält der Vertrag aber eine Klausel, wonach er sich um zwei Jahre verlängert, falls Juve in dieser Saison zumindest Platz vier erreicht und sich damit für die Champions League qualifiziert.

Vertrag bis Saisonende. Luciano Spalletti wird Trainer von Juventus Turin

Vertrag bis SaisonendeLuciano Spalletti wird Trainer von Juventus Turin

Sein Debüt auf der Juve-Bank wird Spalletti am kommenden Samstag auswärts bei Cremonese geben, dem Tabellen-Nachbarn der Turiner, die aktuell nur auf Platz 8 stehen. Zum heissen Duell mit Napoli kommt es dann am 7. Dezember – im Stadio Diego Armando Maradona.

Serie A