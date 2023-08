Darum lehnte José Mourinho das Millionen-Angebot der Saudis ab

José Mourinho ist seit zwei Jahren Coach der AS Rom und hat kürzlich Angebote aus Saudi-Arabien abgelehnt. IMAGO/PanoramiC

Die saudische Transferoffensive läuft auf Hochtouren. Einer hält den lukrativen Angeboten aber stand: José Mourinho. Warum, verrät der Portugiese in einem Interview.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen José Mourinho steht vor der dritten Saison mit der AS Rom. Kürzlich hatte der Portugiese lukrative Angebote von zwei Klubs aus Saudi-Arabien vor sich liegen.

Mourinho sagte den saudischen Klub-Verantwortlichen aber wegen eines Versprechens ab, das er an die Eigentümer und die Fans von Roma gegeben hat.

Zudem spricht Mourinho über ein unmoralisches Angebot aus China, das er einst ablehnte. Mehr anzeigen

Spanien, England und Italien: José Mourinho hat als Trainer in den ganz grossen Ligen den Meistertitel in die Höhe gestemmt. Hinzu kommt auch der zweimalige Gewinn der Champions League. Die Trophäen-Sammlung und der Bekanntheitsgrad Mourinhos waren für saudi-arabische Klubbesitzer Grund genug, den ausdrucksstarken Portugiesen in die Wüste an die Seitenlinie zu locken.

Al-Hilal (Klub von Milinkovic-Savic, Koulibaly) und Al-Ahli (Firmino, Mahrez, Saint-Maxim) wedelten mit den Geldscheinen, doch Mourinho verteilte den Scheichklubs eine Abfuhr. Wieso der Coach von Europa-League-Finalist AS Rom das lukrative Angebot ausschlug, verrät er in einem Interview mit der italienischen Zeitung «Corriere dello Sport».

Bevor Mourinho mit den Saudis sprach, informierte er den Klub

Die saudischen Klubs klopften an Mourinhos Türe an. Berichten zufolge seien ihm 120 Millionen Euro Gehalt für zwei Jahre angeboten worden. Doch ehe es zu Verhandlungen kam, wählte der Portugiese den transparenten Weg: «Ich habe die Eigentümer der AS Rom über die Angebote informiert und ihnen klargemacht, dass ich sie nicht annehmen werde», erklärt der Erfolgs-Coach im Interview.

Klub-Boss Dan Friedkin ein Mitgrund, warum José Mourinho bei Roma an der Seitenlinie steht. IMAGO/Gribaudi/ImagePhoto

Zu einem Treffen kam es dennoch, Mourinho blieb seinen Worten aber treu und sagte ab: «Ich habe den Spielern und den Fans von Roma versprochen, dass ich hier bleibe.» Mourinho fühlt sich zur AS Rom und Klub-Eigentümer Dan Friedkin verbunden. Letzterer war das Zünglein an der Waage, warum sich der 60-Jährige beim Hauptstadt-Klub unterschrieb: «Ich habe bei der Roma unterschrieben, weil ich die Friedkins sehr mochte. Ihre Worte haben mich tief im Innern berührt, das war es, was ich brauchte.»

Mourinho spricht über «unmoralisches Angebot» aus China

Was Mourinho einst nicht brauchte, war ein Trainerposten in China. Bereits als chinesische Klubs ihre verrückte Transferoffensive starteten, hatte Mourinho ein lukratives Angebot auf dem Tisch liegen. Im Interview erinnert sich der Portugiese zurück: «Ich habe bereits das unglaublichste Angebot, das ein Trainer jemals erhalten hat, abgelehnt, als mir China die Trainerbank der Nationalmannschaft und eines Klubs angeboten hatte, in dem alle Nationalspieler im Einsatz gewesen wären. Es war ein unmoralisches finanzielles Angebot, abseits jeglicher Parameter.»

Bei der AS Rom besitzt José Mourinho noch einen Vertrag bis 2024 – über eine mögliche Verlängerung ist öffentlich (noch) nichts bekannt. Auf die Frage, ob er nochmals zu einem Spitzenteam wechseln möchte, antwortete er wie folgt: «Ich bin besser als je zuvor. Das sagt man doch so, oder?»

Am 20. August kriegt Mourinho die Chance, sein Können in einer der besten Ligen Europas erneut unter Beweis zu stellen. Die Römer stehen dort Aussenseiter Salernitana gegenüber.