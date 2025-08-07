Andreas Böni: «Jashari wird in der Nati bald eine andere Rolle spielen» Andreas Böni, blue Chefredaktor, schätzt den Wechsel von Ardon Jashari zur AC Milan ein und erklärt, wieso er in der Nati bald eine wichtigere Rolle einnehmen wird. 06.08.2025

Neuer Sportdirektor, neuer Trainer, neue Spieler, neue Strategie: Italiens Traditionsklub AC Milan stellt alles auf den Kopf, um zurück in die Erfolgsspur zu finden. Mittendrin: Ardon Jashari.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Nun ist der Transfer perfekt: Ardon Jashari wechselt zur AC Milan.

In Mailand bleibt gerade kein Stein auf dem anderen: Neuer Sportdirektor, neuer Trainer, neue Leaderfiguren, neue Ausrichtung.

Jashari trifft in Mailand zwar auf namhafte Konkurrenz, dürfte von der Erfahrung von Real-Legende Luka Modric aber so oder so profitieren. Mehr anzeigen

Tabellenplatz 8, das internationale Geschäft verpasst: Der AC Mailand blickt auf eine total verkorkste Saison zurück. Im Stolz verletzt, kommt es in Mailand zum grossen Strategiewechsel.

Neuer Sportdirektor und neuer Trainer

Am 26. Mai wurde Igli Tare als neuer Sportdirektor der AC Milan vorgestellt. Der gebürtige Albaner stand von 2008 bis 2023 bei Lazio Rom in der Verantwortung. Nun soll er bei den Mailändern den geplanten Neuanfang orchestrieren.

Der Trainerposten wurde bereits neu besetzt: Massimiliano Allegri kehrt nach 11 Jahren zu den Rossoneri zurück, mit denen er 2011 den Titel geholt hatte. Später coachte Allegri unter anderem Juventus Turin (2014-19/2021-24) und führte die Alte Dame zu fünf Meistertiteln. Von solchen Erfolgen träumt man auch in Mailand.

Ein Strategiewechsel wird vollzogen

Die amerikanischen Investoren, die den AC Mailand im August 2022 für 1,2 Milliarden Euro übernommen hatten, handelten in den letzten Jahren ganz nach dem Motto: Junge Spieler günstig kaufen, um sie dann teuer zu verkaufen. Aus wirtschaftlicher Sicht ein vermeintlich interessantes Konzept. Doch bleiben die Erfolge aus, so ist das Projekt zum Scheitern verurteilt. Und an diesem Punkt sind die Mailänder nun angelangt.

Die Führungsetage um Tare möchte die Strategie zwar nicht komplett über Bord werfen, doch den verheissungsvollen Talenten sollen Spieler mit viel Erfahrung und Gewinnermentalität an die Seite gestellt werden. Echte Leaderfiguren, die den Mailändern jüngst gefehlt haben. Wie etwas Luka Modric.

An der Seite von Modric?

Der sechsfache Champions-League-Sieger kehrt Real Madrid in diesem Sommer nach 13 Jahren den Rücken und soll Milan mit seiner Routine nicht zuletzt im zentralen Mittelfeld weiterhelfen – möglicherweise an der Seite von Jashari?

Der 23-jährige Chamer trifft in Mailand auf seiner Position allerdings auf namhafte Konkurrenz. Youssouf Fofana, Ismaël Bennacer, Yacine Adli oder der neu verpflichtete Samuele Ricci sind ebenfalls im defensiven Mittelfeld anzusiedeln. Milans Plan: Jashari soll neben dem defensiv orientierten Ricci und Modric das neue Milan-Mittelfeld komplettieren.

Jashari ist übrigens nicht der erste Schweizer, der für Milan auflaufen wird. Johann Vogel (2005 bis 2006), Philippe Senderos (2008 bis 2009), Ricardo Rodriguez (2017 bis 2020) sowie Noah Okafor (seit 2023) standen bzw. stehen bereits beim italienischen Traditionsverein unter Vertrag. Zudem soll YB-Verteidiger Zachary Athekame kurz vor einem Wechsel zu den Rossoneri stehen.

Das könnte dich auch interessieren

«Ich sage immer, was ich denke - das wird oft mit Arroganz verwechselt» Ardon Jashari gilt als Charakterkopf, der auch aneckt. Im Interview mit blue Sport erklärt er, warum er ein Gewinnertyp ist und weshalb er sich nicht ändern wird. 02.03.2024

Die wichtigsten Sommertransfers 2025 Von Xhaka über Wirtz bis zu Alexander-Arnold. Das sind die bisher grössten Sommertransfers im internationalen Fussball. 20.06.2025