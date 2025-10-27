  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Beim Penalty verletzt De Bruyne mit schwerer Muskelverletzung out

SDA

27.10.2025 - 15:20

Für Kevin De Bruyne endete das Spitzenspiel der Serie A am Samstag vorzeitig und schmerzhaft
Für Kevin De Bruyne endete das Spitzenspiel der Serie A am Samstag vorzeitig und schmerzhaft
Keystone

Kevin De Bruyne fehlt dem italienischen Meister Napoli wohl längere Zeit.

Keystone-SDA

27.10.2025, 15:20

27.10.2025, 15:43

Der 34-jährige Belgier zog sich im Spitzenspiel der Serie A gegen Inter Mailand (3:1) eine «schwere Verletzung des hinteren Oberschenkelmuskels» zu, teilte sein Klub mit.

Die Süditaliener machten keine Angaben dazu, wie lange De Bruyne voraussichtlich ausfallen wird, sondern bestätigten lediglich, dass er bereits mit der Reha begonnen habe. Italienische Medien vermuten, er könne wegen der schweren Verletzung für mehrere Monate ausfallen.

Gegen Inter Mailand am Samstag traf De Bruyne in der 33. Minute, verletzte sich aber bei der Ausführung des Penaltys. Er musste kurze Zeit später das Feld gestützt von zwei Betreuern verlassen.

Meistgelesen

Trump erhöht Druck auf Maduro – Kriegswahrscheinlichkeit bei über 75 Prozent?
«Granit Xhaka ist der beste Captain, den ich je hatte»
Ukraine trifft Belgorod-Staudamm – russische Soldaten abgeschnitten +++ Tusk warnt vor «ewigem Krieg»

Videos aus dem Ressort

This or That mit Marco Odermatt

This or That mit Marco Odermatt

Eishockey oder Fussball? Raclette oder Fondue? Tschugger oder Tatort? Wir haben Marco Odermatt vor viele knifflige Entscheidungen gestellt – hier erfährst du, wofür er sich entschieden hat.

23.12.2022

Ski-Regisseur Salmina: «Dann willst du am liebsten den Film beenden»

Ski-Regisseur Salmina: «Dann willst du am liebsten den Film beenden»

27.10.2025

Speed-Date: Bruno Kernen: «Die Österreicher, weil sie immer schneller waren»

Speed-Date: Bruno Kernen: «Die Österreicher, weil sie immer schneller waren»

1:51 Minuten war die Siegerzeit von Bruno Kernen an der WM 1997. Genau so lange lässt er sich von Fragen löchern. Die Ski-Legende verrät seinen Traumberuf als kleiner Bub und welches Rezept er am besten kocht.

01.11.2023

This or That mit Marco Odermatt

This or That mit Marco Odermatt

Ski-Regisseur Salmina: «Dann willst du am liebsten den Film beenden»

Ski-Regisseur Salmina: «Dann willst du am liebsten den Film beenden»

Speed-Date: Bruno Kernen: «Die Österreicher, weil sie immer schneller waren»

Speed-Date: Bruno Kernen: «Die Österreicher, weil sie immer schneller waren»

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

«So eine Aktion ist inakzeptabel». Ist Real-Star Vinicius Junior eine tickende Zeitbombe?

«So eine Aktion ist inakzeptabel»Ist Real-Star Vinicius Junior eine tickende Zeitbombe?

Nati-Star verzaubert Sunderland. «Granit Xhaka ist der beste Captain, den ich je hatte»

Nati-Star verzaubert Sunderland«Granit Xhaka ist der beste Captain, den ich je hatte»

Knall bei Italiens Rekordmeister. Juventus Turin trennt sich von Trainer Tudor

Knall bei Italiens RekordmeisterJuventus Turin trennt sich von Trainer Tudor

Söldner-Check. Athekame rettet Milan ++ Sommer und Akanji verlieren Spitzenspiel ++ Xhaka im Hoch

Söldner-CheckAthekame rettet Milan ++ Sommer und Akanji verlieren Spitzenspiel ++ Xhaka im Hoch

Rudelbildung beim Clásico. Nach dem Schlusspfiff fliegen im Bernabéu die Fetzen

Rudelbildung beim ClásicoNach dem Schlusspfiff fliegen im Bernabéu die Fetzen

Sportchef macht Trainerdiplom. Ancillo Canepa, wird jetzt Milos Malenovic Trainer beim FCZ?

Sportchef macht TrainerdiplomAncillo Canepa, wird jetzt Milos Malenovic Trainer beim FCZ?