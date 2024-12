«Dobvik» statt «Dovbyk» steht auf dem Trikot des Roma-Stürmerstars. X

Auch das noch! Die AS Rom verliert nicht nur, sie scheint auch ihre eigenen Spieler nicht zu kennen.

DPA/jar Jan Arnet

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Peinliche Trikotpanne bei der AS Roma im Spiel gegen Atalanta (0:2) am Montag: Das Trikot von Top-Stürmer Artem Dovbyk ist mit einem falschen Namen beflockt.

Der Fauxpas wird in den sozialen Medien und von italienischen Zeitungen als symptomatisch für die chaotische Situation des Vereins bewertet.

Die Römer sind schwach in die neue Saison gestartet, liegen nur auf Platz 15 und nur knapp vor den Abstiegsplätzen. Mehr anzeigen

Sportlich läuft es bei der AS Rom in dieser Saison bislang überhaupt nicht und auch sonst geht bei den Römern einiges schief. Selbst die Beflockung der Trikots der eigenen Spieler bekommt der Traditionsklub aus der italienischen Hauptstadt derzeit nicht immer hin.

Beim 0:2 gegen Atalanta Bergamo lief der ukrainische Nationalspieler Artem Dovbyk mit einem falschen Namen auf dem Rücken über den Rasen. Statt «Dovbyk» stand «Dobvik» auf dem Trikot des Mittelstürmers.

Spott und Häme für «konfuse Roma»

Nicht nur in den sozialen Medien war die Häme gross. «Unglaubliche Roma», kommentierte etwa der «Corriere dello Sport». Die Tageszeitung «Tuttosport» erkannte in dem Material-Fauxpas rund um den enttäuschenden Angreifer einen «symptomatischen Fehler für diese konfuse Roma».

Dovbyk, letzte Saison bei Girona mit 24 Treffern Torschützenkönig in LaLiga, wechselte im Sommer für 30 Millionen Euro nach Rom. Er wurde damit zum fünftteuersten Transfer in der Vereinsgeschichte der Römer. In 18 Spielen in dieser Saison traf Dovbyk bislang sechsmal und konnte die hohen Erwartungen damit noch nicht erfüllen. Die AS Roma steht derzeit nur auf Rang 15 und hat nur zwei Punkte Vorsprung auf die Abstiegsplätze.

