Operation statt WM-Quali Freuler bricht sich das Schlüsselbein und fällt aus

SDA

3.11.2025 - 15:38

Remo Freuler verpasst die kommenden Länderspiele.
Keystone

Der Schweizer Mittelfeldspieler Remo Freuler fällt bis auf Weiteres aus. Der 33-Jährige hat sich eine «verschobene Fraktur des rechten Schlüsselbeins» zugezogen, wie sein Klub Bologna mitteilt.

Die Verletzung zog sich Freuler am Sonntag beim 3:1-Sieg seines Teams gegen Parma bei einem «unglücklichen Zusammenprall» zu. Er wird in den nächsten Tagen operiert.

Die genaue Genesungszeit ist nicht bekannt, man darf jedoch davon ausgehen, dass er mindestens vier bis sechs Wochen ausfällt. Damit fehlt er nicht nur seinem Klub in der Serie A, sondern verpasst auch den kommenden Zusammenzug der Schweizer Nationalmannschaft, in dem es für das Team von Murat Yakin um die WM-Qualifikation geht.

Söldner-Check. Jaquez zaubert für Stuttgart ++ Widmer trifft ++ Verletzungs-Schock bei Freuler

Am Mittwoch wird Yakin das Kader für diesen Zusammenzug bekanntgeben. Mit dem Ausfall von Freuler muss Yakin nun auf einen dritten Mittelfeldspieler verzichten, nachdem Denis Zakaria mit einer Adduktorenverletzung und Ardon Jashari nach einem Wadenbeinbruch ebenfalls nicht zur Verfügung stehen.

Die Schweiz ist aktuell Tabellenführerin der Gruppe B mit drei Punkten Vorsprung auf den Kosovo. Am Samstag, 15. November, trifft die Mannschaft in Genf auf Schweden, drei Tage später zum Abschluss in Pristina auf den Kosovo.

Ski-Stars von morgen: Alessio Miggiano, von den FCZ-Junioren auf die Streif

Wer ist Alessio Miggiano? Der Speed-Spezialist spielte als Jugendlicher im Nachwuchs des FC Zürich Fussball, entschied sich dann aber für eine Karriere im Ski-Sport.

21.10.2025

Ski-Stars von morgen: Janine Schmitt, die Europacup-Gesamtsiegerin

Wer ist Janine Schmitt? Die 24-Jährige hat 2024 die Gesamtwertung im Europacup gewonnen und auch im Weltcup schon Punkte eingefahren. blue Sport zeigt sie ihr Zuhause und verblüfft mit weiteren Talenten.

21.10.2025

Lenz Hächler – der Draufgänger, der kein Risiko scheut

Wer ist Lenz Hächler? Der 22-Jährige hat sich im Riesenslalom einen fixen Startplatz für die kommende Weltcup-Saison gesichert. Im Porträt stellt er sich vor und verrät blue Sport seinen grössten Traum.

22.10.2025

Italien. Bologna siegt, Freuler verletzt

Belgien. Marc Giger trifft doppelt

Real Madrid. Mbappé mit dem Goldenen Schuh ausgezeichnet

