Remo Freuler verpasst die kommenden Länderspiele. Keystone

Der Schweizer Mittelfeldspieler Remo Freuler fällt bis auf Weiteres aus. Der 33-Jährige hat sich eine «verschobene Fraktur des rechten Schlüsselbeins» zugezogen, wie sein Klub Bologna mitteilt.

Keystone-SDA SDA

Die Verletzung zog sich Freuler am Sonntag beim 3:1-Sieg seines Teams gegen Parma bei einem «unglücklichen Zusammenprall» zu. Er wird in den nächsten Tagen operiert.

Die genaue Genesungszeit ist nicht bekannt, man darf jedoch davon ausgehen, dass er mindestens vier bis sechs Wochen ausfällt. Damit fehlt er nicht nur seinem Klub in der Serie A, sondern verpasst auch den kommenden Zusammenzug der Schweizer Nationalmannschaft, in dem es für das Team von Murat Yakin um die WM-Qualifikation geht.

Am Mittwoch wird Yakin das Kader für diesen Zusammenzug bekanntgeben. Mit dem Ausfall von Freuler muss Yakin nun auf einen dritten Mittelfeldspieler verzichten, nachdem Denis Zakaria mit einer Adduktorenverletzung und Ardon Jashari nach einem Wadenbeinbruch ebenfalls nicht zur Verfügung stehen.

Die Schweiz ist aktuell Tabellenführerin der Gruppe B mit drei Punkten Vorsprung auf den Kosovo. Am Samstag, 15. November, trifft die Mannschaft in Genf auf Schweden, drei Tage später zum Abschluss in Pristina auf den Kosovo.