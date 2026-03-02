Bolognas Remo Freuler durfte sich über einen späten Sieg in Pisa freuen Keystone

Remo Freuler giebt beim 1:0-Sieg von Bologna in der Serie A in Pisa den Assist zum einzigen Tor der Partie.

Keystone-SDA SDA

Dieses erzielte in der 90. Minute Jens Odgaard, der den Pass des Schweizers annahm, sich drehte und mit links herrlich von ausserhalb des Strafraums traf.

Der Däne kam in der 64. Minute für Freulers Landsmann Simon Sohm aufs Feld. Auch bei Pisa stand mit Michel Aebischer ein Schweizer in der Startelf, zudem wurde Filip Stojilkovic in der 63. Minute eingewechselt.

Während Bologna zum dritten Mal in Serie gewann und den 8. Tabellenplatz belegt, blieb Pisa zum 16. Mal hintereinander sieglos (zehn Niederlagen), sodass es nach wie vor gleich viele Punkte wie das Schlusslicht Verona hat.