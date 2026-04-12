Remo Freuler feiert den Sieg. Keystone

Remo Freuler führt Bologna in der 32. Runde der Serie A zum Sieg. Der Schweizer Nationalspieler sorgt beim 2:0 gegen Lecce für den Führungstreffer.

Keystone-SDA SDA

Freuler traf in der 26. Minute nach einem Abpraller per Kopf. Für den 33-jährigen Captain war es der erste Treffer in dieser Saison und erst das dritte Tor im 116. Spiel für Bologna. Die Europacup-Plätze dürften für die Mannschaft aus der Emilia-Romagna bei neun Punkten Rückstand auf die AS Roma (6.) aber ausser Reichweite sein.

Napolis Aufholjagd erhielt nach zuvor fünf Siegen in Serie einen Dämpfer. Der amtierende Meister musste sich mit einem 1:1 bei Sascha Britschgis Parma begnügen und liegt neu neun Punkte hinter Leader Inter Mailand. Das Team mit Yann Sommer und Manuel Akanji setzte sich im Spitzenspiel auswärts in Como nach einem 0:2-Rückstand mit 4:3 durch.