Yann Sommer kassierte mit Inter Mailand zwei Gegentore.

Yann Sommer erleidet mit Inter Mailand im Meisterrennen der Serie A einen kleinen Rückschlag.

Der Titelverteidiger kommt im Nachholspiel gegen den FC Bologna nur zu einem 2:2 und liegt drei Punkte hinter dem Leader Napoli, der eine Partie mehr ausgetragen hat.

Sommer war bis zum 0:1 (15.) fast sechseinhalb Stunden in der Meisterschaft ohne Gegentor geblieben. Der Treffer von Santiago Castro schien zunächst ohne Konsequenzen für die Mailänder zu bleiben, weil Denzel Dumfries und Lautaro Martinez noch vor der Pause für die Wende sorgten. Doch Emil Holm traf in der zweiten Halbzeit zum 2:2 und stoppte die Siegesserie von Inter, das zuletzt in der Serie A fünfmal in Folge gewonnen hatte.

Bei Bologna standen Remo Freuler als Captain und Dan Ndoye in der Startformation.