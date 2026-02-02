Der Schweizer Verteidiger Ulisses Garcia wechselt nach Italien Keystone

Der Schweizer Verteidiger Ulisses Garcia wird von Olympique Marseille für ein halbes Jahr in die Serie A an Sassuolo ausgeliehen.

Dies bestätigte der italienische Verein. Der 30-Jährige erhofft sich dort mehr Spielpraxis. Bei Marseille stand er in dieser Saison wettbewerbsübergreifend nur dreimal in der Startelf und wurde ebenfalls dreimal eingewechselt. Im Kader war er zuletzt Ende November.

Garcia möchte sich bei Sassuolo für das Schweizer WM-Team aufdrängen. Sein letztes Länderspiel bestritt er im vergangenen Sommer beim Testspiel gegen Mexiko (4:2).