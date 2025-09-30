  1. Privatkunden
Für rund 200 Millionen Euro Grünes Licht für den Verkauf des Giuseppe-Meazza-Stadions

SDA

30.9.2025 - 11:09

Die Tage des altehrwürdigen Giuseppe-Meazza-Stadions im Mailänder Stadtteil San Siro sind gezählt.
Die Tage des altehrwürdigen Giuseppe-Meazza-Stadions im Mailänder Stadtteil San Siro sind gezählt.
Bild: Keystone

Das Giuseppe-Meazza-Stadion im Mailänder Stadtteil San Siro steht vor dem Verkauf. Der Stadtrat der norditalienischen Metropole stimmt einer Veräusserung an die Vereine AC und Inter Mailand zu.

Keystone-SDA

30.09.2025, 11:09

30.09.2025, 11:18

Der Kaufpreis für das insgesamt 28 Hektar grosse Areal, zu dem auch die Parkflächen gehören, beträgt rund 200 Millionen Euro. Der Entscheid in der Kommune fiel nach langen Diskussionen in der Nacht auf Dienstag.

Die beiden vielfachen italienischen Meister wollen anstelle des fast 100 Jahre alten Stadions am gleichen Standort einen Neubau errichten. Die Baukosten für die neue Arena, die 71'500 Zuschauern Platz bieten soll, belaufen sich Schätzungen zufolge auf etwa 1,2 Milliarden Euro.

Das im Stadtteil San Siro gelegene Giuseppe-Meazza-Stadion ist mit einer Kapazität von 75'000 Plätzen die grösste Spielstätte in Italien und Schauplatz der Eröffnungsfeier für die Olympischen Spiele 2026 in Mailand und Cortina.

