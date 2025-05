Yann Sommer will zum zweiten mal italienischer Meister werden. sda

Titelkampf, Europajagd, Abstiegsangst: Die Serie A verspricht ein Saison-Finale voller Drama und Entscheidungen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Napoli führt die Serie A knapp vor Inter an – ein Entscheidungsspiel um den Scudetto ist möglich.

Dahinter kämpfen sieben Teams um vier Champions-League-Plätze, darunter Atalanta, Juve, Roma, Lazio, Bologna und Fiorentina.

Am Tabellenende geht es für Empoli, Venezia und Lecce ums Überleben. Sassuolo, Pisa und Spezia stehen als Aufsteiger fest. Spannung ist auf allen Ebenen garantiert.

Kampf um den Scudetto: Napoli gegen Inter – alles offen 🏆 🇮🇹

Die Serie A steuert auf ein packendes Saisonfinale zu. An der Spitze liefern sich Napoli und Inter ein spannendes Duell um den Scudetto. Aktuell liegen die Neapolitaner drei Punkte vor dem Titelrivalen aus Mailand – doch ein einziger Ausrutscher könnte das Rennen nochmals völlig drehen. Zwar spricht die Formkurve leicht für Napoli, doch Inter gibt sich noch lange nicht geschlagen.

Brisant: Sollten beide Teams am Ende punktgleich dastehen, käme es zu einem Entscheidungsspiel auf neutralem Boden – ein echtes Finale um den Meistertitel.

Sieben Teams, vier Plätze: Der wahre Kampf beginnt hinter der Spitze 🎯

Dahinter herrscht ein beispielloses Gedränge um die europäischen Startplätze. Gleich sieben Teams kämpfen um vier Champions-League-Plätze – darunter Atalanta (68 Punkte), Juventus, Roma, Lazio (alle 63), Bologna (62), Fiorentina (59) und der aktuell schwächelnde AC Milan (54). Besonders pikant: Viele dieser Teams treten in den letzten Spieltagen direkt gegeneinander an. Am 9. Mai kommt es zum Duell zwischen Milan und Bologna, am 10. Mai empfängt Lazio Juventus – und am 12. Mai folgt das mit Spannung erwartete Aufeinandertreffen zwischen Atalanta und der Roma.

Die aktuelle Verteilung der europäischen Plätze sieht wie folgt aus: Die ersten drei Teams qualifizieren sich direkt für die Champions League, der vierte startet in der Qualifikationsrunde. Platz fünf bringt die Teilnahme an der Europa League, während der Sechstplatzierte den Weg über die Qualifikation in die Conference League gehen muss.

Abstiegsdrama: Drei Teams, ein rettender Platz 🚨

Nicht minder spannend ist der Kampf um den Klassenerhalt. Drei Teams sind akut abstiegsgefährdet: Empoli (25 Punkte), Venezia (26) und US Lecce (27) liegen dicht beieinander und kämpfen um den rettenden 17. Platz. Jeder Punkt, jedes Tor kann in diesem engen Rennen über Verbleib oder Abstieg entscheiden. Monzas Abstieg ist bereits fix. Aus der Serie B stehen Sassuolo, Pisa und Spezia als sichere Aufsteiger bereits fest und freuen sich auf ihre Rückkehr ins Oberhaus.

Das Saisonfinale in der Serie A verspricht somit Spannung pur – an der Spitze, im Europakampf und im Tabellenkeller. Italienische Fussballfans können sich auf heisse Wochen einstellen.