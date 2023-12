Genua – Inter 1:1 Serie A, 18. Spieltag, Saison 2023/24 29.12.2023

Inter Mailand, der Tabellenführer der Serie A, muss sich am 18. Spieltag mit einem 1:1-Unentschieden bei Genoa begnügen.

Damit hat Juventus Turin am Samstag die Chance, mit einem Sieg gegen die AS Roma bis auf zwei Punkte heranzukommen.

Die Nerazzurri gingen durch Arnautovic in der 42. Minute in Führung, doch Genoa glich durch einen Kopfball von Dragusin nach einem Eckball in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit aus. Der Ball schien für Goalie Yann Sommer nicht unhaltbar.

Das Spiel war nach einer Viertelstunde für etwa zehn Minuten unterbrochen worden, weil Rauchbomben die Sicht auf dem Spielfeld beeinträchtigten.

Napoli torlos – Lazio dreht Spiel

Der amtierende Meister Napoli hat nach zuletzt zwei Niederlagen in Folge keine Trendwende einläuten können. Gegen Monza kam das Team von Walter Mazzarri nicht über ein 0:0 hinaus.

Lazio hingegen konnte mit dem Sieg gegen Frosinone bis auf einen Punkt zu Napoli aufschliessen. Zwar brachte Matías Soulé die Gäste in Führung (58.), doch Taty Castellanos (70.), Gustav Isaksen (72.) sowie Patric (84.) drehten das Spiel für die Mannschaft aus der Hauptstadt.

Lazio – Frosinone 3:1 Serie A, 18. Spieltag, Saison 2023/24 29.12.2023

Napoli – Monza 0:0 Serie A, 18. Spieltag, Saison 2023/24 29.12.2023

SDA/SB10