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Serie A Inter Mailand zuhause nur mit Remis

SDA

14.3.2026 - 18:03

Yann Sommer und Inter Mailand sind trotz Remis gegen Atalanta weiter auf Meisterkurs.
Yann Sommer und Inter Mailand sind trotz Remis gegen Atalanta weiter auf Meisterkurs.
IMAGO/Gribaudi/ImagePhoto

Inter Mailand lässt in der Serie A eine Woche nach der Derby-Niederlage gegen die AC Milan erneut Federn. Der Leader muss sich zuhause gegen Atalanta Bergamo nach Führung mit einem 1:1 begnügen.

Keystone-SDA

14.03.2026, 18:03

14.03.2026, 18:34

Mit Yann Sommer und Manuel Akanji in der Startelf brachte Francesco Esposito Inter nach 26 Minuten in Führung. In der 82. Minute, kurz nach Akanjis Auswechslung, rette Nikola Krstovic den Gästen im lombardischen Duell einen Punkt.

Dem Stadtrivalen Milan bietet sich damit am Sonntag bei Lazio Rom die Möglichkeit, bis auf fünf Punkte zum Leader aufzuschliessen. Nach dem Aus in den Sechzehntelfinals der Champions League hat Inter in dieser Saison noch zwei Titelchancen. Im Cup steht die Mannschaft des am Samstag in der Schlussphase mit Gelb-Rot in die Kabine geschickten Trainers Christian Chivu in den Halbfinals.

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