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Jubel bei Sommer und Akanji Inter nach spektakulärer Aufholjagd im Cupfinal

SDA

21.4.2026 - 23:14

Manuel Akanji (rechts) und seine Teamkollegen von Inter Mailand nach dem Einzug in den Cupfinal im Freudentaumel
Manuel Akanji (rechts) und seine Teamkollegen von Inter Mailand nach dem Einzug in den Cupfinal im Freudentaumel
Keystone

Inter Mailand steht nach einer spektakulären Aufholjagd im italienischen Cupfinal. Mit einem 3:2-Heimsieg zittert sich der souveräne Leader der Serie A im Halbfinal-Rückspiel gegen Como weiter.

Keystone-SDA

21.04.2026, 23:14

21.04.2026, 23:28

Der frühere Schweizer Nationalgoalie Yann Sommer sass wie immer im Cup in dieser Saison und damit auch beim torlosen Remis im Hinspiel auf der Ersatzbank und überliess das Tor seinem eigentlichen Ersatz, dem Spanier Josep Martinez. Manuel Akanji hingegen spielte bei Inter in der Dreierabwehrkette durch.

Lange Zeit sah es allerdings nicht danach aus, als würden die Nerazzurri am 13. Mai im Römer Olimpico um ihren zehnten Cupsieg spielen können. Das von Cesc Fabregas gecoachte Überraschugsteam aus Como, das in der zweiten Saison nach der Rückkehr in die Serie A als Tabellenfünfter an den Champions-League-Plätzen schnuppert, lag nicht unverdient 2:0 in Führung. Doch dann glich Inters Hakan Calhanoglu die Partie mit seinen Toren in der 69. und 86. Minute wieder aus, ehe der eingewechselte Petar Sucic auf Zuspiel von Calhanoglu kurz vor Ablauf der regulären Spielzeit der viel umjubelte 3:2-Siegtreffer für das Heimteam gelang.

Damit ist für Inter, das in der Serie A vor Runden vor Schluss mit zwölf Punkten Vorsprung klar auf Meisterkurs liegt, das Double weiterhin möglich. Den Finalgegner ermitteln am Mittwoch Atalanta Bergamo und Lazio Rom. Das Hinspiel endete 2:2.

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