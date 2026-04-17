Inter Mailand schlägt Cagliari 3:0 und zieht weiter davon Keystone

Inter Mailand gewinnt gegen Cagliari im San Siro 3:0 und baut den Vorsprung in der Tabelle auf den ersten Verfolger Napoli zumindest temporär auf zwölf Punkte aus.

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Die letzten zehn Heimspiele überstand Inter ungeschlagen (8 Siege, 2 Unentschieden). Marcus Thuram, Nicolo Barella und Piotr Zielinski erzielten in der zweiten Halbzeit die Tore für die Mailänder. Von den beiden Schweizern bei Inter spielte nur Manuel Akanji in der Verteidigung. Im Tor erhielt erstmals wieder seit Anfang März Josep Martinez den Vorzug gegenüber Yann Sommer.