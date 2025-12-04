  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Abschied zum Saisonende? Inter sucht offenbar bereits den Nachfolger von Yann Sommer

fon

4.12.2025

Wird Yann Sommer Mailand bald verlassen?
Wird Yann Sommer Mailand bald verlassen?
Keystone

Inter bereitet sich offenbar bereits auf die Ära nach Yann Sommer vor. Der Vertrag des 36-Jährigen läuft zum Ende dieser Saison aus und die Suche nach einem Nachfolger soll angelaufen sein.

Nicolò Forni

04.12.2025, 13:54

04.12.2025, 15:16

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Yann Sommer ist zuletzt erneut in die Kritik geraten. Seine Zukunft bei Inter Mailand scheint ungewiss – insbesondere, da der Vertrag des 36-Jährigen im kommenden Sommer ausläuft.
  • Laut «Calciomercato.it» hat Sportdirektor Piero Ausilio mit der Suche nach einem neuen Torhüter begonnen. Weit oben auf der Kandidatenliste soll Tottenhams Guglielmo Vicario stehen.
Mehr anzeigen

Die Saison läuft für Yann Sommer nicht optimal. Der Torhüter gerät bei Inter Mailand immer wieder in die Kritik, zuletzt nach der Niederlage im Stadtderby gegen die AC Mailand – weil der Schweizer einen Schuss von Alexis Saelemaekers aus Sicht einiger Beobachter ungenügend parierte. Sommers Abpraller verwertete Christian Pulisic zum 1:0-Siegtreffer für Milan.

Nach diesem Gegentor gerät Yann Sommer in die Kritik

Nach diesem Gegentor gerät Yann Sommer in die Kritik

25.11.2025

Der Vertrag des ehemaligen Nati-Goalies läuft zum Saisonende aus. Und offenbar deutet derzeit vieles auf einen Abschied hin. Inter-Sportdirektor Piero Ausili soll gemäss «Calciomercato.it» bereits damit begonnen haben, einen Nachfolger zu suchen. Als heisser Kandidat gilt Guglielmo Vicario, derzeitiger Stammgoalie bei Tottenham. Vicario war bei Inter bereits 2023 im Gespräch, als der Verkauf von André Onana an Manchester United den Verein aus der Lombardei gezwungen hatte, sich nach einem gleichwertigen Ersatz umzusehen. 

Mehrere Namen kursieren als mögliche Sommer-Nachfolger

Vicario soll aber nicht der einzige Name auf der Liste sein. Die konkreteste Alternative führt zu Elia Caprile, der in dieser Saison das Tor von Serie-A-Klub Cagliari hütet. Seine Leistungen haben die Aufmerksamkeit mehrerer Vereine, darunter auch Inter, auf sich gezogen.

Zudem ist der 23-jährige Freiburger Noah Atubolu, der als einer der vielversprechendsten jungen Torhüter in der Bundesliga gilt, ebenfalls ein Thema. Und dann gibt es da noch Mike Maignan. Der Vertrag des Kapitäns von Stadtrivale Milan läuft 2026 aus und es gibt Gerüchte über einen möglichen Wechsel auf die andere Seite des Navigli.

Das könnte dich auch interessieren

Athletic Bilbao - Real Madrid 0:3

Athletic Bilbao - Real Madrid 0:3

LALIGA | 19. Runde | Saison 25/26

03.12.2025

Barcelona - Atlético Madrid 3:1

Barcelona - Atlético Madrid 3:1

LALIGA | 19. Runde | Saison 25/26

02.12.2025

Meistgelesen

Raser tötet Mann (25) – muss aber nicht hinter Gitter
Kate entzückt beim Staatsbankett – doch hinter ihrem Kleid steckt mehr
Reporter stellt mutmassliche Putin-Tochter in Paris zur Rede
Riesiger Schwarzbär nistet sich unter Haus ein – Besitzer in Sorge
Zürich zieht «Wienachtsdorf» den Stecker und stellt riesigen Adventskranz auf

Mehr Nachrichten

Video

Im Zug mit Liridon Berisha: Der Vaduz-Verteidiger nimmt einen langen Arbeitweg in Kauf

Im Zug mit Liridon Berisha: Der Vaduz-Verteidiger nimmt einen langen Arbeitweg in Kauf

Liridon Berisha pendelt täglich von Zürich nach Vaduz. Grund dafür ist auch das Studium, dass der Verteidiger vor kurzem abgeschlossen hat.

04.12.2025

Fussball-WM: Auslosung mit Star-Aufgebot

Fussball-WM: Auslosung mit Star-Aufgebot

STORY: Der Pokal ist schon da in Washington D.C. Am Freitag werden in der US-Hauptstadt die Gruppen für die Fussball-Weltmeisterschaft im kommenden Jahr ausgelost. Erstmals nehmen 48 Nationen an dem Turnier, das in den Vereinigten Staaten, Kanada und Mexiko stattfindet, teil. Bei der Ziehung gibt es vier Lostöpfe mit je 12 Teams. Deutschland befindet sich in Topf 1, gemeinsam mit den drei Gastgeberländern sowie Spanien, Argentinien, England, Portugal, Frankreich, Belgien, Brasilien und den Niederlanden. Geleitet wird die Auslosung von Rio Ferdinand, Ex-Kapitän der englischen Nationalmannschaft und früherer Verteidiger bei Manchester-United. «Es ist ein grosser Moment. Als Fan verfolge ich solche Events ständig, weil ich sehen möchte, wo mein Land platziert wird, gegen wen es im ersten Spiel antritt – all diese Dinge, die wirklich für die Vorfreude sorgen, die Vorbereitungsphase, den Weg zur Weltmeisterschaft. Da wird es spannend, es wird aufregend.» Unterstützung bekommt Ferdinand von vier Vertretern typisch amerikanischer Sportarten: Tom Brady (Football), Shaquille O'Neal (Basketball), der Eishockeylegende Wayne Gretzky und dem Baseballstar Aaron Judge. Bei der Moderation assistieren unter anderem Heidi Klum und Kevin Hart, im Showprogramm sind unter anderem Robbie Williams und die Village People vertreten. Das Sport- und Entertainmentspektakel startet am Freitagmittag Ortszeit im Washingtoner Kennedy Center, nach mitteleuropäischer Zeit heisst es ab 18.00 Uhr Daumen drücken.

04.12.2025

Barcelona - Atlético Madrid 3:1

Barcelona - Atlético Madrid 3:1

LALIGA | 19. Runde | Saison 25/26

02.12.2025

Die Ski-Stars von morgen: Anuk Brändli, Alessio Miggiano und Janine Schmitt im Porträt

Die Ski-Stars von morgen: Anuk Brändli, Alessio Miggiano und Janine Schmitt im Porträt

Wer von ihnen wird bald Weltcup-Siege einfahren? blue Sport trifft die Swiss-Ski-Talente Anuk Brändli, Alessio Miggiano und Janine Schmitt und spricht mit ihnen über Heimat, Leidenschaft und ihren Traum vom Weg an die Spitze.

20.10.2025

Im Zug mit Liridon Berisha: Der Vaduz-Verteidiger nimmt einen langen Arbeitweg in Kauf

Im Zug mit Liridon Berisha: Der Vaduz-Verteidiger nimmt einen langen Arbeitweg in Kauf

Fussball-WM: Auslosung mit Star-Aufgebot

Fussball-WM: Auslosung mit Star-Aufgebot

Barcelona - Atlético Madrid 3:1

Barcelona - Atlético Madrid 3:1

Die Ski-Stars von morgen: Anuk Brändli, Alessio Miggiano und Janine Schmitt im Porträt

Die Ski-Stars von morgen: Anuk Brändli, Alessio Miggiano und Janine Schmitt im Porträt

Mehr Videos