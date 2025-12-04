Wird Yann Sommer Mailand bald verlassen? Keystone

Inter bereitet sich offenbar bereits auf die Ära nach Yann Sommer vor. Der Vertrag des 36-Jährigen läuft zum Ende dieser Saison aus und die Suche nach einem Nachfolger soll angelaufen sein.

Nicolò Forni fon

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Yann Sommer ist zuletzt erneut in die Kritik geraten. Seine Zukunft bei Inter Mailand scheint ungewiss – insbesondere, da der Vertrag des 36-Jährigen im kommenden Sommer ausläuft.

Laut «Calciomercato.it» hat Sportdirektor Piero Ausilio mit der Suche nach einem neuen Torhüter begonnen. Weit oben auf der Kandidatenliste soll Tottenhams Guglielmo Vicario stehen. Mehr anzeigen

Die Saison läuft für Yann Sommer nicht optimal. Der Torhüter gerät bei Inter Mailand immer wieder in die Kritik, zuletzt nach der Niederlage im Stadtderby gegen die AC Mailand – weil der Schweizer einen Schuss von Alexis Saelemaekers aus Sicht einiger Beobachter ungenügend parierte. Sommers Abpraller verwertete Christian Pulisic zum 1:0-Siegtreffer für Milan.

Nach diesem Gegentor gerät Yann Sommer in die Kritik 25.11.2025

Der Vertrag des ehemaligen Nati-Goalies läuft zum Saisonende aus. Und offenbar deutet derzeit vieles auf einen Abschied hin. Inter-Sportdirektor Piero Ausili soll gemäss «Calciomercato.it» bereits damit begonnen haben, einen Nachfolger zu suchen. Als heisser Kandidat gilt Guglielmo Vicario, derzeitiger Stammgoalie bei Tottenham. Vicario war bei Inter bereits 2023 im Gespräch, als der Verkauf von André Onana an Manchester United den Verein aus der Lombardei gezwungen hatte, sich nach einem gleichwertigen Ersatz umzusehen.

Mehrere Namen kursieren als mögliche Sommer-Nachfolger

Vicario soll aber nicht der einzige Name auf der Liste sein. Die konkreteste Alternative führt zu Elia Caprile, der in dieser Saison das Tor von Serie-A-Klub Cagliari hütet. Seine Leistungen haben die Aufmerksamkeit mehrerer Vereine, darunter auch Inter, auf sich gezogen.

Zudem ist der 23-jährige Freiburger Noah Atubolu, der als einer der vielversprechendsten jungen Torhüter in der Bundesliga gilt, ebenfalls ein Thema. Und dann gibt es da noch Mike Maignan. Der Vertrag des Kapitäns von Stadtrivale Milan läuft 2026 aus und es gibt Gerüchte über einen möglichen Wechsel auf die andere Seite des Navigli.

Das könnte dich auch interessieren

Athletic Bilbao - Real Madrid 0:3 LALIGA | 19. Runde | Saison 25/26 03.12.2025