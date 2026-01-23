  1. Privatkunden
Da sieht der Schweizer uralt aus Inter feiert trotz Mega-Bock von Yann Sommer einen Kantersieg

SDA

23.1.2026 - 23:17

Yann Sommer unterläuft ein grober Schnitzer

Yann Sommer unterläuft ein grober Schnitzer

23.01.2026

Leader Inter Mailand feiert in der 22. Runde der Serie A zu Hause gegen Pisa einen 6:2-Kantersieg, obwohl es nach 23 Minuten und zwei Toren von Stefano Moreo 0:2 zurückgelegen hat.

Keystone-SDA

23.01.2026, 23:17

24.01.2026, 00:04

Besonders froh über die Wende dürfte Inters Schweizer Goalie Yann Sommer sein, leitete er doch das 0:1 (11.) mit einem Fehlpass ein. Verteidiger Manuel Akanji wurde beim Heimteam in der 80. Minute beim Stand von 3:2 eingewechselt. Sechs verschiedene Spieler erzielten die Tore für die Mailänder, die in beiden Halbzeiten je dreimal trafen. Für Pisa spielte der Schweizer Michel Aebischer bis zur 70. Minute.

Dank des dritten Sieges in Serie baute Inter den Vorsprung an der Tabellenspitze auf sechs Punkte aus. Stadtrivale AC Milan, der erste Verfolger, ist am Sonntag bei der AS Roma also gefordert.

18 Champions-League-Spiele gleichzeitig – nur auf blue Sport

18 Champions-League-Spiele gleichzeitig – nur auf blue Sport

Matchday Madness am 28. Januar! Am achten und letzten Spieltag in der Ligaphase der Champions League werden alle 18 Spiele gleichzeitig um 21:00 Uhr angepfiffen. Mit blue Sport bist du live dabei und verpasst kein Tor.

23.01.2026

