Yann Sommer unterläuft ein grober Schnitzer 23.01.2026

Leader Inter Mailand feiert in der 22. Runde der Serie A zu Hause gegen Pisa einen 6:2-Kantersieg, obwohl es nach 23 Minuten und zwei Toren von Stefano Moreo 0:2 zurückgelegen hat.

Besonders froh über die Wende dürfte Inters Schweizer Goalie Yann Sommer sein, leitete er doch das 0:1 (11.) mit einem Fehlpass ein. Verteidiger Manuel Akanji wurde beim Heimteam in der 80. Minute beim Stand von 3:2 eingewechselt. Sechs verschiedene Spieler erzielten die Tore für die Mailänder, die in beiden Halbzeiten je dreimal trafen. Für Pisa spielte der Schweizer Michel Aebischer bis zur 70. Minute.

Dank des dritten Sieges in Serie baute Inter den Vorsprung an der Tabellenspitze auf sechs Punkte aus. Stadtrivale AC Milan, der erste Verfolger, ist am Sonntag bei der AS Roma also gefordert.