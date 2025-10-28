Inters Sommer-Konkurrent überfährt 81-jährigen Rollstuhlfahrer

Inters Ersatztorhüter Josep Martinez war in einen tödlichen Autounfall verwickelt. imago

Bei Inter Mailand ist Josep Martinez hinter Yann Sommer die Nummer 2 im Tor. Am Dienstagmorgen war der 27-Jährige in einen tödlichen Verkehrsunfall verwickelt, bei dem ein 81-jähriger Mann starb.

Am Dienstagmorgen kommt es im italienischen Fenegrò – einem kleinen Ort zwischen Como und Mailand – zu einem tragischen Verkehrsunfall. Involviert ist Inter-Torhüter Josep Martinez, aktueller Konkurrent von Yann Sommer um den Stammplatz im Tor der Nerazzurri.

Nach Angaben italienischer Medien, darunter «La Repubblica», erfasst der Spanier mit seinem Auto einen 81-jährigen Mann in einem Elektrorollstuhl. Martinez stoppt sofort und leistet Erste Hilfe, während Ambulanz und Rettungshelikopter alarmiert werden. Für den Senior kommt jedoch jede Hilfe zu spät – er stirbt noch am Unfallort.

Der Unfall ereignet sich nur wenige Kilometer vom Trainingszentrum Inters entfernt. Die genauen Umstände werden derzeit von der Polizei untersucht. Wie Augenzeugen berichten, soll der Rollstuhlfahrer einen Schwächeanfall gehabt haben und auf die Fahrbahn geraten sein. Martinez, der im Sommer von Genua nach Mailand gewechselt war, soll laut den ersten Berichten unter Schock stehen, blieb aber unverletzt.