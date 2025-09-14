Italienische Presse deckt Yann Sommer nach Niederlage mit Kritik ein

Yann Sommer erwischt gegen Juventus einen rabenschwarzen Tag. IMAGO/ABACAPRESS

Inter Mailand verliert das Derby d'Italia gegen Juventus mit 3:4 – mittendrin die Schweizer Yann Sommer und Manuel Akanji. Von der italienischen Presse hagelt es Kritik.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Inter mit Sommer und Akanji verliert das Derby d'Italia gegen Juventus mit 3:4.

Die beiden Schweizer sind bei allen Gegentreffer nicht von der Schuld befreit.

In der italienischen Presse wird insbesondere Sommer hart kritisiert und seine Nummer 1 in Frage gestellt. Mehr anzeigen

Es war ein Spektakel, das Juventus und Inter Mailand dem Allianz Stadium in Turin boten – mittendrin auch die beiden Schweizer Yann Sommer und Manuel Akanji im Dress der Mailänder. Am Ende setzten sich die Hausherren dank einem Treffer von Vasilije Adžić in der Nachspielzeit mit 4:3 durch.

Bei den Gegentoren sind die Schweizer nicht ganz von der Schuld befreit. Beim 0:1 steht Akanji zu weit weg vom Torschützen Lloyd Kelly. Beim 3:3 verliert der Innenverteidiger seinen Mann Khéphren Thuram, der das Spiel per Kopf ausgleicht.

Der ehemalige Nati-Goalie muss wohl ebenfalls zwei Tore auf seine Kappe nehmen. Beim 1:2 ist Sommer beim Distanzschuss von Kenan Yildiz dran, kann den Ball aber nicht um den rechten Pfosten lenken.

In der Nachspielzeit hat der Schweizer Torhüter auch beim Schuss von Adžić aus rund 25 Metern eine Hand am Ball, lenkt diesen allerdings nur noch ins hohe Toreck.

Verliert Sommer seinen Stammplatz?

Die italienische Sportzeitung «Gazzetta dello Sport» geht insbesondere mit dem 36-jährigen Torhüter hart ins Gericht. «Sommer, so nicht: zwei entscheidende Fehler bei vier Gegentoren», titelt die grösste Sportzeitung Italiens.

Weiter kriegt der Schweizer von der Zeitung die Note 4 von 10, mit dem Kommentar: «Die Vermutung, dass er zu einem Problem werden könnte, reisst nicht ab. Ist es Zeit für Martinez?»

Josep Martinez wurde von Inter im letzten Jahr für rund 13,5 Millionen Euro als Nummer 2 hinter Sommer verpflichtet. Die «Gazzetta» ahnt bereits eine Wachablösung, bevor der Vertrag des Schweizers Ende Saison abläuft.

Manuel Akanji bleibt von der ganz grossen Kritik verschont, die Schuld sei der schlechten Defensivarbeit der gesamten Inter-Abwehr anzurechnen. Akanji habe teilweise gezeigt, welche Qualitäten in ihm stecken. Dennoch erhält der Nati-Innenverteidiger nur die Note 5,5 von 10.

