Siegt beim Pflichtspiel-Debüt mit Milan: Ardon Jashari wurde am Sonntagabend eingewechselt. IMAGO/Nicolo Campo

Der Schweizer Internationale Ardon Jashari feiert ein erfolgreiches Pflichtspiel-Debüt für seinen neuen Klub AC Milan.

Keystone-SDA SDA

Beim 2:0-Heimsieg in der 1. Runde des italienischen Cups gegen den Serie-B-Verein Bari wurde der 23-jährige Mittelfeldspieler in der 65. Minute eingewechselt – zu einem Zeitpunkt, als das Endresultat bereits feststand. Milans zweiter Schweizer Neuzugang in diesem Sommer, Zachary Athekame, sass über die volle Spielzeit auf der Ersatzbank. Noah Okafor wurde nach 81 Minuten eingewechselt.

Etwas mehr zittern musste Michel Aebischer bei seinem ersten Ernstkampf mit Pisa. Der Serie-A-Aufsteiger setzte sich beim unterklassigen Cesena erst im Penaltyschiessen durch, nachdem die Partie nach 90 Minuten torlos geblieben war. Der von Bologna für ein Jahr ausgeliehene Aebischer wurde in der Schlussphase ausgewechselt.

Das könnte dich auch interessieren