Andreas Böni: «Jashari wird in der Nati bald eine andere Rolle spielen» Andreas Böni, blue Chefredaktor, schätzt den Wechsel von Ardon Jashari zur AC Milan ein und erklärt, wieso er in der Nati bald eine wichtigere Rolle einnehmen wird. 06.08.2025

Nach schwierigen Verhandlungen ist der Transfer fix: Ardon Jashari wechselt zur AC Milan, wo er einen Vertrag bis 2030 unterschreibt.

Der Wechsel von Ardon Jashari von Brügge zur AC Milan ist perfekt. Nach langen und zähen Verhandlungen einigen sich die beiden Klubs schlussendlich auf eine Ablösesumme bestehend aus einem Fixbetrag von 34 Millionen Euro und möglicher Bonuszahlungen von 5 Millionen, wobei ein grosser Teil schon mit der Qualifikation für die Champions League fällig werden soll.

So zahlt Milan unter dem Strich fast 40 Millionen – und macht Jashari so nach Xhaka und Ndoye zum drittteuersten Schweizer. Am Mittwoch absolviert Jashari den Medizincheck erfolgreich und unterschreibt bei den Rossoneri einen Vertrag bis 2030. Der Gesamtlohn soll sich auf rund 12 Millionen Franken belaufen.

Auch der FC Luzern verdient mit. Erst im letzten Sommer wechselte Jashari für 6 Millionen Euro von Luzern zu Brügge. Der FCL sicherte sich eine Weiterverkaufsbeteiligung von mehr als fünf Prozent, was mit Jasharis Wechsel in die Serie A nun bis zu drei weiteren Millionen in die FCL-Kassen spülen.

