Khéphren Thuram freut sich über das 1:0 gegen Hellas Verona Keystone

Juventus Turin nähert sich in der Serie A weiter der Tabellenspitze.

Keystone-SDA, sda SDA

Das Team von Trainer Thiago Motta ist zwar in den letzten Wochen im Cup und in der Champions League gescheitert, reihte in der Meisterschaft aber zuletzt fünf Siege aneinander.

Den 2:0-Heimsieg gegen Hellas Verona zum Abschluss der 27. Runde sicherten Khéphren Thuram und Teun Koopmeiners mit ihren Toren in den letzten 20 Minuten der Partie.

Juventus liegt auf dem 4. Platz mit sechs Punkten Rückstand auf Leader Inter Mailand, das am Wochenende im Spitzenspiel gegen Napoli genauso unentschieden spielte wie das drittplatzierte Atalanta Bergamo.