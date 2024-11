Ein neuer Klub muss her: Der wegen Dopings noch bis März gesperrte Paul Pogba und Juventus Turin lösen den Vertrag vorzeitig auf sda

Juventus Turin und Paul Pogba gehen getrennte Wege. Der italienische Rekordmeister und der französische Weltmeister von 2018 lösen den Vertrag in gegenseitigem Einvernehmen per Ende November auf.

SDA

Dies gab der Klub aus dem Piemont in einem kurzen Statement auf seiner Website bekannt.

Pogbas Kontrakt mit Juve hätte noch bis Sommer 2026 Gültigkeit gehabt. Der 31-jährige Mittelfeldspieler, der mit der «Alten Dame» viermal den Scudetto holte und nach einem Abstecher zu Manchester United 2022 nach Turin zurückkehrte, sitzt seit August des vergangenen Jahres eine Dopingsperre ab. Im Oktober wurde die ursprünglich auf vier Jahre ausgelegte Sperre auf 18 Monate reduziert. Pogba ist somit im kommenden März wieder spielberechtigt.

Auf Instagram schreibt Pogba: «Es gibt Momente, in denen die Dinge nicht so laufen, wie wir wollen, aber eins ist sicher: Die Bindung, die ich zu euch habe, liebe Fans, wird unvergesslich bleiben. (...) Du wirst immer in meinem Herzen sein. Viel Glück Juventus.»

sda