In Italien endet das Hauptstadt-Derby wieder einmal im Streit. Im Mittelpunkt: Mats Hummels. Der Trainer des Weltmeisters von 2014 äussert Bedauern.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Im römischen Derby zwischen der AS Roma und Lazio führte ein umstrittener Vorfall mit Mats Hummels und Valentin Castellanos in der Nachspielzeit zu Chaos.

Castellanos sah Rot, nachdem er Hummels offenbar einen Kopfstoss verpasst hatte.

Nach dem klaren 2:0-Sieg der AS Rom im italienischen Hauptstadt-Derby gegen Lazio sorgt eine Kopfstoss-Szene um Mats Hummels weiter für Diskussionen. Roma-Trainer Claudio Ranieri äusserte nach dem Spiel Bedauern: «Es tut mir leid, was am Ende passiert ist.» Kurz vor Schluss waren im Olympiastadion Spieler und Betreuer beider Mannschaften aufeinander losgegangen. Trotz des Sieges hat die Roma (10.) in der Tabelle noch zwölf Punkte Rückstand auf den Stadtrivalen Lazio (4.).

Auslöser war am Sonntagabend eine Szene in der dritten Minute der Nachspielzeit, als AS Rom klar führte. Hummels, Weltmeister von 2014, foulte an der Seitenlinie seinen argentinischen Gegenspieler Valentin Castellanos. Beim Aufstehen gerieten beide auch mit den Köpfen aneinander. Plötzlich fiel der Deutsche zu Boden, schlug beide Hände vors Gesicht und deutete an, vom Lazio-Angreifer einen Kopfstoss kassiert zu haben.

Momento donde Hummels se mea a la nazio pic.twitter.com/8ojUYabtqY — Roma CH/HP (@MarceloHuentec2) January 5, 2025

Meinungen über Kopfstoss-Szene geteilt

Die TV-Bilder zeigen zudem einen Tritt des Argentiniers gegen Hummels' linken Oberschenkel. Der Schiedsrichter zeigte Castellanos daraufhin die Rote Karte. Die Meinungen über die Szene sind geteilt. Die Sportzeitung «Corriere dello Sport» sprach am Montag von «totalem Chaos».

Die Tageszeitung «La Repubblica» hingegen erkannte nur «eine traditionelle Schlägerei in den Schlussminuten, wie sie zum römischen Derby gehört». Zugleich bescheinigte sie Hummels eine einwandfreie Leistung. Castellanos habe ihn provoziert.

Tutto partito da Hummels? Io qui vedo Castellanos che rifila una tacchettata al tedesco che, giustamente, reagisce pochi istanti dopo.



La mistificazione della realtà è da sempre il vostro forte, ma temo dobbiate arrendervi dinanzi all'evidenza pic.twitter.com/jKwLJOrsX7 — 𝑭𝒓𝒂𝒏𝒄𝒆𝒔𝒄𝒐 🐺🎄 (@francescozinno_) January 5, 2025

Die Sportzeitung «Tuttosport» schrieb hingegen, der ehemalige Bundesliga-Profi von Borussia Dortmund und Bayern München habe den Schlag ins Gesicht nur vorgetäuscht. «Im Nu waren dann beide Bänke auf dem Spielfeld.»

Auch «Corriere dello Sport» äusserte sich verwundert über die schnelle Erholung des Deutschen. «Man sieht, wie Hummels mitten in der Genesung erst um die Unterstützung der Fans bittet, dann lächelt und wild tanzt, als er nach der Party mit den Fans zurück in die Umkleidekabine kommt.»

Schlagstöcke und Pyro beschlagnahmt

Bei Duellen der beiden Hauptstadt-Vereine kommt es immer wieder zu Auseinandersetzungen zwischen den teils heftig verfeindeten Fangruppen. Auch am Sonntagabend setzte die Polizei wieder Wasserwerfer ein, um Schlimmeres zu verhindern. Mindestens ein Ultra wurde festgenommen. Zudem wurden mehrere Dutzend Schlagstöcke sowie Böller und Raketen beschlagnahmt. Die Polizei zog auch antisemitische Flugblätter aus dem Verkehr. Unter den Lazio-Fans gibt es einen harten Kern an Neofaschisten.

