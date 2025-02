Ruud Gullit: «Wir fragten uns: ‹Wer ist Hugo Lasagna?›» 25.02.2025

Ende der 80er, Anfang 90er war für die Milan-Tifosi eine Dauerparty. Hauptgrund waren die holländischen Superstars Marco van Basten, Ruud Gullit und Frank Rijkaard. Diese trafen sich kürzlich anlässlich des 125-jährigen Jubiläums und sorgten erneut für Spektakel.

1987 wechselten Marco van Basten und Ruud Gullit zu Milan. Ein Jahr später folgte ihnen Frank Rijkaard nach. Während das holländische Trio bald den Gegnern das Fürchten lehrte, taten sich die drei Jugendfreunde zu Beginn ihres Italien-Abenteuers anderswo verständlicherweise schwerer.

«Am Anfang haben wir nicht gut Italienisch verstanden. So fragten Marco und ich uns: ‹Wer ist Hugo Lasagna?›», erzählt Ruud Gullit auf dem Milan-Youtube-Kanal. «Wir waren der Meinung, dass Hugo Lasagna unglaublich sein muss – in jedem Stadion, in dem wir waren, wurde er besungen», pflichtet van Basten ihm bei.

Das Rätsel löste sich dann auf. «Es hiess ‹Tutto lo stadio› (dt: Das ganze Stadion)», lacht Ruud Gullit schallend im Talk mit seinen Landsleuten.

Milan die dominierende Kraft im Weltfussball

Die drei Holländer, welche nun alle in Amsterdam leben, prägten bei den Rossoneri eine Ära. «Man spürte, man ist hier, um zu gewinnen», erinnert sich Gullit zurück. In der Tat räumte Milan – mit Präsident Silvio Berlusconi an der Spitze sowie den Trainern Arrigo Sacchi und Fabio Capello – alles ab, was es im Klubfussball zu gewinnen gab.

Frank Rijkaard, Marco van Basten und Ruud Gullit begeisterten die Zuschauermassen. imago/Buzzi

1989 bodigte man im Europapokal der Landesmeister Steaua Bukarest glatt mit 4:0 (je zwei Treffer von Gullit und van Basten), im Jahr darauf triumphierten die Mailänder gegen Benfica Lissabon (einziger Torschütze Rijkaard). 1992 und 1993 wurde in der damals stärksten Liga der Welt auch die Meisterschaft gewonnen.

Dabei war Milan, wo unter anderem auch Spieler wie Franco Baresi, Paolo Maldini oder Carlo Ancelotti aufliefen, nicht nur erfolgreich, sondern zelebrierte – angeführt von den «Magnifico olandesi» (dt: magischen Holländern) einen Fussball, der die Fans auf der ganzen Welt bezauberte.

«Zusammen waren wir komplett»

«Zusammen waren wir komplett,» resümiert Gullit. Die drei Milan-Legenden, welche zusammen bei der EM 1988 auch mit der Elftal den Titel holten – das Trio belegte gleich die ersten drei Plätze bei der Wahl zum besten Spieler des Turniers – waren kürzlich wieder zu Gast an ihrer alten Wirkungsstätte. Im Rahmen der Feierlichkeiten des 125-jährigen Jubiläums beehrten die drei Ausnahmekicker mit weiteren Klub-Legenden Mitte Februar das San Siro.

Viele Milan-Fans waren wohl nicht nur aufgrund der aktuellen Situation – das Team vom kürzlich verpflichteten Trainer Sérgio Conceição belegt in der Serie A nur den 7. Platz und ist letzte Woche in der Champions League im Playoff an Feyenoord gescheitert – besonders nostalgisch, als Ruud Gullit, Frank Rijkaard und Marco van Basten den Rasen betraten.